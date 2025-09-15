Estadounidense es detenido y acusado de abuso sexual en Medellín

Un ciudadano estadounidense, señalado por crímenes sexuales contra menores, fue arrestado este lunes en Medellín, Colombia.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía de la capital colombiana, el hombre, identificado como Stephen Paul Mueller, entre finales de 2022 y mayo de 2023, habría contactado a través de redes sociales a una menor de 14 años a la que le ofreció dinero para que tuviera relaciones sexuales con él en Medellín.

Según la investigación, Muller contactó a la menor en dos ocasiones y la convenció de ir a la vivienda en donde se hospedaba, donde indujo a la menor a realizar actos de tipo sexual a cambio de 500,000 pesos colombianos (aproximadamente 128 dólares).

Por estos hechos, Mueller fue capturado en Medellín y le fueron incautados dos celulares, un computador portátil y dos memorias USB.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

El cargo no fue aceptado por el procesado, que deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

