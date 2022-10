Estampida en Festival de Halloween deja 146 muertos en Seúl

Una fiesta de Halloween terminó en tragedia, al registrarse una estampida en el centro de Seúl, en Corea del Sur, cuyo acto ha dejado al menos a 146 fallecidos y a 150 personas heridas.

La estampida aparentemente se dio alrededor de las 22:22 horas del sábado cerca del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon; el incidente tuvo origen en un callejón en pendiente cerca de la zona, según reportó la cadena de televisión YTN.

Según testigos citados por medios surcoreanos, una caída colectiva se produjo en lo alto de la pendiente, lo que provocó un desmoronamiento en cadena.

Anteriormente se había especulado que el hecho ocurrió después de que una gran cantidad de personas corrieron a un bar de Itaewon luego de escuchar que una celebridad no identificada visitó el lugar.

En redes sociales se han compartido imágenes de diferentes grupos de personas que quedaron atrapadas en el callejón, a la par en que actúan los cuerpos de auxilio para resguardar el área y ayudar a las víctimas; en numerosos casos fue necesaria la maniobra de RCP, para reanimar a las víctimas, sin embargo, algunos fallecieron en el lugar.





Advertencia: el vídeo contiene imágenes gráficas

Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital surcoreana.



Tras los informes del incidente, el presidente Yoon Suk-yeol dijo:

