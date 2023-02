Esto dejaron las parejas en un motel el pasado San Valentín

Uno de los destinos principales de las parejas el 14 de febrero son los hoteles o moteles. En estos lugares las personas pueden olvidar algunos artículos que utilizaron para pasar el rato.

Esto fue aprovechado por un motel de Quito, Ecuador, el cual, se hizo viral porque exhibió las cosas que dejaron las parejas en las habitaciones en Día de San Valentín.



El Motel Kalypso (@motelkalypso) compartió en su cuenta un video que actualmente acumula casi 5 millones de reproducciones y 265 mil corazones, pues los usuarios se sorprendieron por algunas curiosos objetos que los clientes dejan olvidados.

Entre los artículos que se muestran en el clip que tiene de fondo la canción de 'Shorty Party' de Babo del Cartel de Santa y Kelly Medanie, se encuentran peluches, lencería, perfumes costosos, una batidora con un pepino y pruebas de una universidad con baja nota.

'La del pepino me sorprendió', escribió un internauta, sin embargo, algunos piensan que se trata de una broma.

'No me la sabía, pero igual ahí que quede', 'Nuevas metas en la vida', 'CLARA-MENTE alguien estaba tratando de salvar el semestre con el profe de la UCE JAJAJAJAJA, 'La batidora 'momentos que mantienen humilde'', 'En los papeles estaban las instrucciones de como armar la batipepinillo', 'Wey mi cara al ver la che batidora, mi cabeza girando', 'La batidora de pepino fue genial, que imaginación...', 'Ni en mis más oscuras ideas pensaría en el batipepino...', 'Lo del pepino y los papeles es que la chica estaba pasando la materia XD', 'La batidora, esa no la vi venir', 'Yo viendo mi prueba en ese mesón, ¡te pillamos profesor!', 'Están todos dormidos y yo con mis carcajadas por el pepino', son algunos de los casi cuatro mil comentarios.