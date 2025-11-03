Cerrar X
inter_trump_carteles_3d7206dce8
Internacional

EUA analiza ataques militares contra cárteles mexicanos

Fuentes citadas por NBC revelaron que EUA discute un eventual despliegue para ejecutar ataques selectivos contra cárteles en México, aún sin decisión final

  • 03
  • Noviembre
    2025

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría evaluando la posibilidad de ordenar ataques militares contra líderes e instalaciones de cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, como una extensión de sus operaciones antidroga en el Caribe y el Pacífico.

Las fuentes consultadas —dos funcionarios de EUA en activo y dos exfuncionarios con conocimiento de la propuesta— señalaron que el plan contempla el envío de tropas y oficiales de inteligencia hacia México, cuyo entrenamiento preliminar ya habría iniciado, aunque no existe una fecha establecida para cualquier despliegue.

la cadena NBC detalla que la intención es utilizar principalmente drones para localizar laboratorios y atacar a miembros clave de organizaciones criminales. Sin embargo, algunos de estos equipos requieren presencia de operadores en tierra, bajo esquemas de operación encubierta conocidos como Título 50, lo que implicaría participación directa de personal estadounidense.

La CIA también tendría un rol dentro de la misión, que sería manejada con el mayor nivel de reserva, similar a incursiones recientes que han ocurrido en el Caribe y el Pacífico.

A diferencia de otras operaciones exteriores, el objetivo no sería debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino impactar directamente la capacidad operativa de los cárteles, según afirmaron las fuentes.

Trump ha insistido públicamente desde hace tiempo en endurecer las acciones contra organizaciones criminales mexicanas; sin embargo, hasta ahora su administración no ha autorizado un ataque directo dentro de México. Un alto funcionario de EUA consultado por NBC reiteró que buscan un enfoque de “gobierno completo” para enfrentar esta amenaza.

Hasta el momento, no hay decisión final tomada. Las discusiones siguen en curso dentro del Pentágono y la Casa Blanca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_dolarizacion_argentina_9987fb542a
Estados Unidos impulsa la dolarización en Argentina
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
5572ae53_4057_4290_b28d_3f4767651744_e31b528f8c
Campesinos anuncian bloqueos en puentes fronterizos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
e404401b_df1a_42ff_a28f_c0b933503e56_2cd622b4aa
Dipetre garantiza pago puntual a pensionados en Coahuila
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_27_07_AM_055d9b95ce
Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×