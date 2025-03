Donald Trump anunciará este miércoles aranceles para automóviles

El presidente Donald Trump anunciará este miércoles los aranceles a las importaciones de automóviles, una medida que, según la Casa Blanca, fomentaría la fabricación nacional, pero que también podría ejercer presión financiera sobre los fabricantes de automóviles que dependen de las cadenas de suministro globales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los aranceles se detallarán en una conferencia de prensa a las 4 de la tarde EST. Leavitt comentó que dejaría que el presidente republicano detalle sus planes para gravar los autos y piezas fabricados en el extranjero, lo cual podría ser complicado ya que incluso los fabricantes de automóviles de Estados Unidos obtienen sus componentes de todo el mundo.

Las acciones de General Motors cayeron aproximadamente 1.7% en las operaciones vespertinas del miércoles. Las de Ford bajaron aproximadamente 1.5%.

Trump ha dicho desde hace mucho tiempo que los aranceles a las importaciones de automóviles serían una política definitoria de su presidencia, apostando a que los costos generados por los impuestos harían que una mayor parte de la producción se traslade a Estados Unidos. Pero los fabricantes de automóviles estadounidenses y extranjeros con plantas en el país aún dependen de Canadá, México y otras naciones para obtener piezas y vehículos terminados, lo que significa que los precios de los automóviles podrían aumentar y las ventas podrían disminuir mientras se construyen nuevas fábricas.

“Abordaremos el tema de los automóviles, de lo cual han sabido durante mucho tiempo”, afirmó Trump el lunes. “Lo anunciaremos bastante pronto, probablemente en los próximos días”.

Los aranceles a los automóviles son parte de una reconfiguración más amplia de las relaciones globales por parte de Trump, quien planea imponer lo que él llama impuestos “recíprocos” el 2 de abril que igualarían los aranceles y los impuestos sobre las ventas que cobran otras naciones.

Trump ya ha impuesto un gravamen de importación de 20% a todas las importaciones de China por su papel en la producción de fentanilo. De manera similar, impuso aranceles de 25% a México y Canadá, con un impuesto más bajo del 10% a los productos energéticos canadienses. Algunas partes de los aranceles a México y Canadá se han suspendido, incluidos los impuestos sobre automóviles, cuando los fabricantes de vehículos automotores se opusieron y Trump respondió dándoles una prórroga de 30 días que está programada para expirar en abril.

Leavitt forma parte de los tres funcionarios del gobierno de Trump que enfrentan una demanda de The Associated Press, fundamentada en la Primera y Quinta Enmiendas. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por tomar decisiones editoriales que desaprueban. La Casa Blanca dice que la AP no cumple una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como Golfo de América.

Comentarios