Cerrar X
inter_pildora_6266b41c80
Internacional

EUA aprueba una nueva versión genérica de píldora abortiva

Evita Solutions obtuvo luz verde para vender mifepristona. El fármaco enfrenta oposición legal pese a su aval técnico por parte de la FDA

  • 02
  • Octubre
    2025

Este jueves la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó una nueva versión de la píldora anticonceptiva mifepristona, una de las píldora abortiva mifepristona, uno de los dos fármacos empleados en el aborto con medicación hasta las diez semanas de embarazo.

La compañía Evita Solutions recibió la autorización para comercializar su producto, convirtiéndose en la segunda farmacéutica con un genérico aprobado de este medicamento, junto a GenBioPro.

Este medida provocó la inmediata oposición de grupos antiaborto y legisladores conservadores, quienes acusaron a la Administración de "avalar" el uso del fármaco pese a promesas anteriores de revisar sus riesgos.

Sin embargo, la agencia aclaró que la aprobación de genéricos no implica un respaldo político, sino el cumplimiento de un proceso técnico establecido por ley.

Evita Solutions adelantó que su versión podría llegar al mercado en enero, lo que ampliaría la disponibilidad del medicamento en un momento en que su acceso continúa en disputa judicial en varios estados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_samuel_9872f0f575
Samuel García: el gobernador mejor evaluado según encuesta
casa_blanca_medicamentos_ed8ed48df8
Lanzará EUA sitio web para comprar medicinas más baratas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_29_T163227_906_5a3c513787
Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100 mil saltillenses
publicidad

Últimas Noticias

daddy_yankee_premios_1bd2844a1f
Daddy Yankee regresa del retiro para cantar en los Billboard 2025
munich_aeropuerto_81b8837ada
Cierran aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones
EH_UNA_FOTO_1c0d2d0887
El puente colgante más largo del mundo; lo terminarían en 2032
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×