Cerrar X
AP_25242013378696_f6bcc71404
Internacional

EUA despide a más de 500 empleados de su agencia de medios global

El Gobierno de Estados Unidos anunció el despido de 532 trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM)

  • 30
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Estados Unidos anunció el despido de 532 trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) por orden del presidente Donald Trump, en medio de la cruzada de la nueva Administración contra los medios públicos.

La directora ejecutiva de la agencia independiente, Kari Lake, informó anoche a través de X que la USAGM inició una reducción de personal (RIF) que afectará a empleados federales a tiempo completo. Lake aseguró que la medida busca "reducir la burocracia federal, mejorar los servicios de la agencia y ahorrarle al pueblo estadounidense una mayor parte de su dinero duramente ganado".

La USAGM supervisa seis entidades, incluyendo Voice of America, que semanalmente transmiten noticias e información a 427 millones de personas en todo el mundo, según datos de la propia agencia.

Sin embargo, Lake criticó el funcionamiento previo de la agencia, calificándolo como "muy deficiente", y anunció que se tomarán medidas adicionales "para difundir la verdad a personas de todo el mundo que viven bajo gobiernos comunistas asesinos y otros regímenes tiránicos".

Estas medidas forman parte de una serie de acciones similares emprendidas por la Administración Trump contra otros medios públicos.

Poco después de regresar a la Casa Blanca, el presidente ordenó la reducción de fondos federales y el desmantelamiento a mínimos de Voice of America.

Además, el Congreso estadounidense, con mayoría republicana, aprobó en julio pasado la retirada de más de 1,000 millones de dólares en fondos a la Cooperación de Radiodifusión Pública (CPB), responsable de financiar la Radio Nacional Pública (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS).


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

d22670877f960d67acaf61964f312537a818f572w_bcc9f22a4f
Viuda de Uribe Turbay apoya a familias de oficiales caídos
Kristi_Noem_b2560f0a29
EUA expandirá las operaciones de inmigración en Chicago
Trump_99dbfdce9d
Jueza de EUA frena deportación de niños de Guatemala sin compañía
publicidad

Últimas Noticias

539533158_18590984977054956_7093941098066659814_n_34fb2497e6
Compromiso de Taylor Swift entra en top 10 de likes en Instagram
Saturan_papelerias_por_r_egreso_a_clases_148586762c
Saturan papelerías de Nuevo León por regreso a clases
Whats_App_Image_2025_08_31_at_3_11_23_PM_bc8f0076b2
Presentan Betty Garza y Fernando Aguirre su primer informe
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×