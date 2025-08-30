EUA despide a más de 500 empleados de su agencia de medios global

El Gobierno de Estados Unidos anunció el despido de 532 trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) por orden del presidente Donald Trump, en medio de la cruzada de la nueva Administración contra los medios públicos.

La directora ejecutiva de la agencia independiente, Kari Lake, informó anoche a través de X que la USAGM inició una reducción de personal (RIF) que afectará a empleados federales a tiempo completo. Lake aseguró que la medida busca "reducir la burocracia federal, mejorar los servicios de la agencia y ahorrarle al pueblo estadounidense una mayor parte de su dinero duramente ganado".

La USAGM supervisa seis entidades, incluyendo Voice of America, que semanalmente transmiten noticias e información a 427 millones de personas en todo el mundo, según datos de la propia agencia.

Sin embargo, Lake criticó el funcionamiento previo de la agencia, calificándolo como "muy deficiente", y anunció que se tomarán medidas adicionales "para difundir la verdad a personas de todo el mundo que viven bajo gobiernos comunistas asesinos y otros regímenes tiránicos".

Estas medidas forman parte de una serie de acciones similares emprendidas por la Administración Trump contra otros medios públicos.

Poco después de regresar a la Casa Blanca, el presidente ordenó la reducción de fondos federales y el desmantelamiento a mínimos de Voice of America.

Además, el Congreso estadounidense, con mayoría republicana, aprobó en julio pasado la retirada de más de 1,000 millones de dólares en fondos a la Cooperación de Radiodifusión Pública (CPB), responsable de financiar la Radio Nacional Pública (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS).

