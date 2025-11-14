Cerrar X
Internacional

EUA elimina aranceles sobre carne de res, café y frutas

La medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión

  • 14
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, incluidos la carne de res, el café y las frutas tropicales. Es parte de una respuesta a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos.

La medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

Estados Unidos impuso aranceles a la mayoría de los países en abril. Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demuestra lo contrario.

Los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, han sido un factor.

La orden ejecutiva también elimina los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes. Algunos de los productos cubiertos no se producen en Estados Unidos.

El mandatario firmó la orden ejecutiva después de anunciar que Estados Unidos había alcanzado acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países. Trump había insinuado hace unos días que reduciría los aranceles sobre el café para ayudar a aumentar las importaciones.


