Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G7i_F_Os4_Xo_AA_3_WU_1_f3329038c1
Internacional

EUA incauta 9 toneladas de cocaína en mayor operativo en 18 años

La Guardia Costera de EU decomisó nueve toneladas de cocaína en el Pacífico Oriental, su mayor interdicción en alta mar desde 2006

  • 07
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos informó la incautación de nueve toneladas de cocaína durante un operativo contra una embarcación en el Pacífico Oriental, acción que calificó como la mayor interdicción en alta mar realizada por la Guardia Costera en los últimos 18 años.

El decomiso fue efectuado por el USCGC Cutter Munro, con base en Alameda, California, como parte de la “Operación Pacific Viper”.

Un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones abrió fuego contra el motor de una embarcación rápida para deshabilitarla.

La detención vista desde el mar

Videos difundidos por la Guardia Costera muestran al cúter Munro acercándose al barco sospechoso y a oficiales abordándolo.

En las imágenes aparece al menos un tripulante, aunque el Gobierno no ha precisado su identidad, su situación legal ni si permanece bajo custodia.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó los videos con la frase “La Operación Pacific Viper elimina narcoterroristas en el Pacífico Oriental”, lo que generó especulación sobre el destino de los tripulantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió también las imágenes en redes.

A mediados de octubre, la Guardia Costera había reportado que Pacific Viper sumaba 45 toneladas de cocaína aseguradas en 34 interdicciones, además de 86 sospechosos detenidos en poco más de dos meses y medio de despliegue intensivo en el Pacífico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_08_at_1_07_22_AM_5baf830756
Ola de cierres revive disputa por costos municipales en Matamoros
inter_zohran_mamdani_4f94041276
Mamdani explica derechos de inmigrantes de Nueva York ante el ICE
inter_trump_carteles_3d7206dce8
Trump anuncia ataques terrestres contra supuestos narcos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
finanzas_buen_fin_de0c00c5ed
Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
publicidad
×