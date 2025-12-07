EUA incauta 9 toneladas de cocaína en mayor operativo en 18 años

El Gobierno de Estados Unidos informó la incautación de nueve toneladas de cocaína durante un operativo contra una embarcación en el Pacífico Oriental, acción que calificó como la mayor interdicción en alta mar realizada por la Guardia Costera en los últimos 18 años.

El decomiso fue efectuado por el USCGC Cutter Munro, con base en Alameda, California, como parte de la “Operación Pacific Viper”.

Un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones abrió fuego contra el motor de una embarcación rápida para deshabilitarla.

La detención vista desde el mar

Videos difundidos por la Guardia Costera muestran al cúter Munro acercándose al barco sospechoso y a oficiales abordándolo.

En las imágenes aparece al menos un tripulante, aunque el Gobierno no ha precisado su identidad, su situación legal ni si permanece bajo custodia.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó los videos con la frase “La Operación Pacific Viper elimina narcoterroristas en el Pacífico Oriental”, lo que generó especulación sobre el destino de los tripulantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió también las imágenes en redes.

A mediados de octubre, la Guardia Costera había reportado que Pacific Viper sumaba 45 toneladas de cocaína aseguradas en 34 interdicciones, además de 86 sospechosos detenidos en poco más de dos meses y medio de despliegue intensivo en el Pacífico.

