EUA inicia despidos de trabajadores por cierre del gobierno

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), dirigida por Russ Vought, indicó que más de 4,000 empleados serían despedidos inicialmente

  • 10
  • Octubre
    2025

El gobierno del presidente Donald Trump inició despidos masivos ("RIF") de trabajadores federales en un intento de presionar a los legisladores demócratas, mientras el cierre del gobierno llegaba a su décimo día.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), dirigida por Russ Vought, indicó que más de 4,000 empleados serían despedidos inicialmente. Esta acción va más allá de la suspensión temporal típica durante un cierre.

Los despidos se centrarían más en los departamentos del Tesoro (más de 1,400), Salud y Servicios Humanos (más de 1,100), y Vivienda y Desarrollo Urbano (más de 400), además de otras agencias como Comercio, Educación, y la EPA.

Trump sugirió que los despidos se centrarían en áreas "inclinadas a los demócratas" y que muchos de los empleados despedidos "no eran adecuados". La OMB indicó que los recortes se aplicarían a programas que no coinciden con las "prioridades del presidente".

Casa Blanca

La medida fue duramente criticada por los demócratas (como Chuck Schumer, quien la calificó de "caos deliberado" y "daño insensible") y por algunos republicanos destacados (como las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes se opusieron firmemente a los despidos permanentes, tachándolos de "acciones punitivas").

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) está demandando al gobierno e intentó obtener una orden de restricción para detener los despidos, considerándolos un abuso de poder.

Las amenazas de despidos han sido consideradas de poca utilidad para las estancadas negociaciones bipartidistas para poner fin al cierre, sin que haya diálogo aparente entre los líderes de ambos partidos.


