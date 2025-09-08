EUA inicia operativos migratorios en Chicago y Boston

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició esta semana nuevos operativos federales en Boston y Chicago, dos ciudades gobernadas por demócratas y con políticas que buscan proteger a las comunidades migrantes.

La presencia de agentes federales se incrementó tras las amenazas del mandatario de desplegar también a la Guardia Nacional y a efectivos militares, una acción que los gobiernos locales han rechazado con firmeza y que expertos legales califican como “ilegal”.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que los operativos estarán enfocados en detener a “extranjeros criminales ilegales” que, según la dependencia, han llegado en gran número a Chicago debido a las políticas de santuario impulsadas por sus autoridades.

La ciudad mantiene restricciones para la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de garantizar que los migrantes accedan a programas sociales sin importar su estatus legal.

Defensores de estas medidas argumentan que fortalecen la seguridad pública, al permitir que los migrantes denuncien delitos o colaboren con las autoridades sin temor a la deportación.

Medios locales reportaron que unos 300 agentes federales ya se encuentran apostados en la estación naval Great Lakes, al norte de Chicago.

Además, el “zar de la frontera”, Tom Homan, adelantó en entrevista con CNN que la Casa Blanca planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago y “otras ciudades santuario” en los próximos días.

En Boston, también se ha observado un incremento de agentes del ICE, poco después de que el Departamento de Justicia demandara a la alcaldesa Michelle Wu por sus políticas proinmigrantes.

La ciudad aprobó en 2014 una ley similar a la de Chicago que limita la colaboración con las autoridades federales de inmigración.

Tras la aprobación en julio de un paquete presupuestario que destinó recursos históricos a la agenda antimigratoria de Trump, el DHS ha intensificado los operativos en distintas partes del país.

Actualmente, más de 61,200 migrantes permanecen detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto en años.

De acuerdo con datos del investigador Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse, el 45% de ellos no tiene antecedentes criminales.

