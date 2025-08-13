Cerrar X
Internacional

EUA: 'Israel, Rusia y El Salvador no violan los derechos humanos'

El informe anual de derechos humanos de EUA elimina señalamientos a El Salvador, Israel y Rusia, y endurece críticas a Brasil, Sudáfrica y otros rivales

  • 13
  • Agosto
    2025

La administración de Donald Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia en su informe anual sobre derechos humanos publicado este martes, correspondiente a 2024 y divulgado con meses de retraso, mientras intensificó las denuncias contra Brasil y Sudáfrica, países considerados rivales del nuevo Gobierno estadounidense. 

El reporte además omite secciones habituales de años anteriores, como las dedicadas a corrupción, políticas de diversidad, aborto y derechos del colectivo LGTBI. Este exhaustivo informe sobre derechos humanos, elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado, suele publicarse en primavera y sirve como guía para que el Congreso determine la ayuda exterior que concede a cada país.

Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que "no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a diferencia del informe de 2023 bajo Joe Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.

Con respecto a Israel, aunque el informe menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, también destaca que el Gobierno israelí adoptó medidas para identificar a los funcionarios responsables de abusos en el marco de la ofensiva sobre Gaza. Asimismo, se eliminan críticas de años anteriores a la reforma judicial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, considerada entonces un ataque a la separación de poderes, así como referencias a su caso de corrupción.

Aunque el documento reitera la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, omite las críticas previas por abusos contra la comunidad LGTBI en Rusia.

Quienes incumplen son los BRICS

En cambio, el informe advierte que "la situación de los derechos humanos ha declinado durante el año en Brasil”, justo cuando Washington mantiene un choque con Brasilia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. 

En cuanto a Sudáfrica, se denuncia un "deterioro significativo” de los derechos humanos debido a la expropiación de tierras a la minoría blanca afrikáner.

El documento también menciona a otros países rivales de EUA como Cuba y Venezuela en el espectro negativo.

Israel insiste en negar hambruna en gazatíes 

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, aseguró este martes que "no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada" en la Franja de Gaza, donde la ONU y diversas organizaciones humanitarias han estado advirtiendo durante semanas sobre el riesgo de una hambruna. La entidad israelí dijo haber realizado un "examen exhaustivo" de los datos y cifras proporcionadas por Hamás sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino, y aseguró haber detectado "una diferencia significativa" entre las cifras del movimiento palestino y "los casos documentados" en los medios de comunicación y en redes sociales.


