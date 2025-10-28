EUA pide confidencialidad por operaciones en Latinoamérica

Funcionarios militares de Estados Unidos involucrados en la expansión de operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump en América Latina han sido requeridos para firmar acuerdos de confidencialidad, según tres fuentes estadounidenses.

Este desarrollo genera dudas sobre la acumulación militar que Venezuela teme podría derivar en una invasión.

La medida es inusual, ya que los militares están obligados a proteger secretos de seguridad nacional, y se produce mientras legisladores del Congreso afirman estar en la oscuridad sobre aspectos clave de la misión.

Las fuentes, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, no precisaron cuántos miembros del Departamento de Guerra firmaron los acuerdos ni el alcance exacto de los mismos.

Aunque el Pentágono ha utilizado acuerdos de confidencialidad ocasionalmente desde que Pete Hegseth asumió como secretario de Guerra en enero, nunca se había reportado su uso específico para operaciones en América Latina.

