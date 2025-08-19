Cerrar X
Internacional

EUA pintará de negro muro en frontera para evitar que lo escalen

Kristi Noem informó que el muro en la frontera será pintado de negro, con la intención de que este se vuelva más caliente y así disuadir la migración ilegal

  • 19
  • Agosto
    2025

Este martes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que el muro en la frontera con México será pintado de negro, con la intención de que este se vuelva más caliente y así disuadir la migración ilegal.

Noem atribuyó esta idea al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También, este martes la republicana visitó una parte del muro en Nuevo México, donde tomó un rodillo para ayudar con la pintura.

Destacó la altura y la profundidad del muro como dos de las formas para disuadir a las personas que intentan pasar por encima o por debajo de él para llegar a Estados Unidos. Posteriormente, Noem dijo que la agencia iba a probar con pintura negra para hacer que el metal se caliente más.

Por su parte, el director de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, destacó que pintar el muro ayudaría a prevenir la oxidación.

Durante el primer mandato de Trump, la construcción del muro fue un enfoque central de su estricta política de inmigración. En su regreso a la Casa Blanca, su agenda ha girado en torno a las deportaciones a gran escala con arrestos en el interior del país, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) recibirá alrededor de $46,000 millones de dólares para completar el muro como parte de un nuevo financiamiento que el Congreso aprobó hace unos meses.

Noem aseguró que se han levantado alrededor de 800 metros de muro al día.

Subrayó que, además de barreras como la que visitó el martes, el departamento también trabaja en "infraestructura acuática". Un tramo significativo de los cerca de 3,200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México se encuentra a lo largo del río Bravo, en Texas.

El gobierno Trump está avanzando con la finalización del muro al mismo tiempo que ha disminuido el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera.


