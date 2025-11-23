Cerrar X
Internacional

EUA prepara nueva fase de operaciones contra Venezuela

EUA se alista para lanzar en los próximos días una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, como parte de la creciente presión de Trump

Estados Unidos se alista para lanzar en los próximos días una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, como parte de la creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro, informaron a cuatro funcionarios estadunidenses bajo condición de anonimato.

De acuerdo con dos de esas fuentes, las primeras acciones incluirían operaciones encubiertas que podrían servir como antesala de intentos para derrocar al mandatario venezolano.

No obstante, señalaron que no ha sido posible confirmar ni el alcance ni el momento exacto de dichas operaciones, ni si Trump ha tomado ya una decisión definitiva.

Un alto funcionario aseguró que el presidente “está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadunidense para impedir que las drogas sigan llegando” al país, mientras que en Washington crecen las versiones sobre movimientos militares inminentes en la región caribeña, donde Estados Unidos mantiene un despliegue importante.

En paralelo, seis aerolíneas, Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam, suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que alertó sobre un “aumento de la actividad militar” y un “riesgo potencial” para aeronaves en vuelo y en tierra.

La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan especial de coordinación con aerolíneas comerciales para proteger a los pasajeros.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Marisela de Loaiza, confirmó las cancelaciones sin detallar la duración de la suspensión.

El gobierno estadunidense planea además designar al cártel de Los Soles como organización terrorista extranjera, lo que, según el secretario de Guerra Pete Hegseth, abrirá “un montón de nuevas opciones” de acción.

La Casa Blanca acusa a Maduro de liderar dicho cártel, aunque sin presentar pruebas.

En medio del clima de tensión, Washington ha intensificado sus bombardeos en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, atacando más de 20 embarcaciones a las que acusa de transportar drogas, con acciones que han dejado 83 muertos.

Desde Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó las maniobras militares estadunidenses en Trinidad y Tobago y acusó al país vecino de “prestar su territorio” para amenazar a Venezuela.

Maduro, quien celebra hoy su cumpleaños, respondió a las advertencias con un mensaje desafiante, incluso compartiendo un video donde se le ve bailando sobre una mezcla musical hecha con frases de sus propios discursos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó su respaldo a Caracas en una carta enviada por la ocasión.


