Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T144050_644_40be7f9fa1
Internacional

EUA reporta avances clave en diálogo de paz sobre Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos calificó como 'muy productivo' el diálogo sobre el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para Ucrania

  • 24
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos calificó como “muy productivo” el diálogo sostenido en Ginebra sobre el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para Ucrania, y aseguró que las conversaciones permitieron avances significativos hacia la armonización de posiciones entre Washington y Kiev.

En un comunicado oficial, la administración estadounidense destacó que ambas delegaciones coincidieron en que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz “sostenible y justa”.

Como resultado de las discusiones, se elaboró un marco de paz actualizado y perfeccionado, que servirá como base para las siguientes etapas del proceso.

Estados Unidos y Ucrania acordaron mantener un trabajo conjunto intensivo en los próximos días, así como una coordinación estrecha con sus aliados europeos conforme avancen las negociaciones.

Las decisiones finales, precisaron, serán tomadas directamente por los presidentes de ambos países.

Posteriormente, Trump celebró en su red Truth Social que “algo bueno podría estar sucediendo” en los esfuerzos por poner fin a la guerra, aunque advirtió que los avances deben confirmarse con resultados concretos.

El plan inicial de 28 puntos propuesto por Trump, que incluye un ultimátum con plazo al jueves, plantea condiciones consideradas controversiales para Ucrania, como limitar su Ejército a 600 mil efectivos y ceder territorios que no han sido ocupados militarmente por Rusia.

Estas exigencias habían generado resistencia tanto en Kiev como entre gobiernos europeos.

Sin embargo, en la reunión de Ginebra se resolvieron algunos de los puntos más conflictivos: se eliminó la restricción a la expansión de la OTAN, se revisó el veto a la posible adhesión de Ucrania a la Alianza y se planteó una reducción menos drástica de las fuerzas armadas ucranianas.

Los próximos días serán determinantes para evaluar si los avances alcanzados pueden traducirse en un acuerdo real que acerque el fin del conflicto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T141718_332_683fbef742
Juez de EUA anula cargos contra Comey y Letitia James
RYJDSXJNJ_60584556cb
EUA y Ucrania reportan avances en negociaciones de paz
AP_25327505455372_392151e65e
Sudáfrica logra consenso en el G20 pese a boicot de EUA
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×