EUA reporta avances clave en diálogo de paz sobre Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos calificó como “muy productivo” el diálogo sostenido en Ginebra sobre el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para Ucrania, y aseguró que las conversaciones permitieron avances significativos hacia la armonización de posiciones entre Washington y Kiev.

En un comunicado oficial, la administración estadounidense destacó que ambas delegaciones coincidieron en que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz “sostenible y justa”.

Como resultado de las discusiones, se elaboró un marco de paz actualizado y perfeccionado, que servirá como base para las siguientes etapas del proceso.

Estados Unidos y Ucrania acordaron mantener un trabajo conjunto intensivo en los próximos días, así como una coordinación estrecha con sus aliados europeos conforme avancen las negociaciones.

Las decisiones finales, precisaron, serán tomadas directamente por los presidentes de ambos países.

Posteriormente, Trump celebró en su red Truth Social que “algo bueno podría estar sucediendo” en los esfuerzos por poner fin a la guerra, aunque advirtió que los avances deben confirmarse con resultados concretos.

El plan inicial de 28 puntos propuesto por Trump, que incluye un ultimátum con plazo al jueves, plantea condiciones consideradas controversiales para Ucrania, como limitar su Ejército a 600 mil efectivos y ceder territorios que no han sido ocupados militarmente por Rusia.

Estas exigencias habían generado resistencia tanto en Kiev como entre gobiernos europeos.

Sin embargo, en la reunión de Ginebra se resolvieron algunos de los puntos más conflictivos: se eliminó la restricción a la expansión de la OTAN, se revisó el veto a la posible adhesión de Ucrania a la Alianza y se planteó una reducción menos drástica de las fuerzas armadas ucranianas.

Los próximos días serán determinantes para evaluar si los avances alcanzados pueden traducirse en un acuerdo real que acerque el fin del conflicto.

