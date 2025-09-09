EUA reporta más de 900,000 empleos menos que en 2024

De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales, el mercado laboral en Estados Unidos creó 911,000 puestos de trabajo menos que lo estimado para los meses previos al 2024.

Esta revisión a las nóminas no agrícolas superó en más del 50 % a la realizada hace un año.

En términos mensuales, reflejan un crecimiento promedio de 76,000 puestos menos de lo informado inicialmente, por debajo de los 146,500 estimados.

Los datos revisados están en la franja más alta de lo previsto por analistas y expertos de la bolsa, cuyas estimaciones oscilaban entre 600,000 y un millón de empleos menos en ese período.

La caída con respecto a las previsiones iniciales demostraría un deterioro del mercado laboral, el cual, habría comenzado antes de que el presidente Donald Trump aplicara su agresiva política arancelaria el pasado mes de enero.

Las mayores reducciones se registraron en el apartado de ocio y hostelería, con 176,000 empleos menos, seguido por los servicios profesionales con 158,000 y el comercio minorista 126,200.

Aunque la mayoría reflejaron revisiones a la baja, el transporte y los servicios públicos vieron pequeñas mejoras.

