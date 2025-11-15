Cerrar X
Internacional

EUA revela nuevo ataque letal bajo operación ‘Lanza del Sur’

La Administración de Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales ocurrido el pasado 10 de noviembre

  15
  Noviembre
    2025

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales ocurrido el pasado 10 de noviembre, como parte de la operación militar Lanza del Sur.

El Comando Sur difundió un video en el que se observa un ataque cinético letal contra una nave que transitaba por una ruta del Caribe presuntamente utilizada por organizaciones criminales.

De acuerdo con las fuerzas armadas, los cuatro tripulantes a bordo fueron “asesinados”, elevando a cerca de 80 el número de muertos en más de una veintena de intervenciones desde que el operativo comenzó en agosto cerca de las costas venezolanas.

La nueva publicación se emitió después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, oficializara el nombre Lanza del Sur para la misión, justificada por el combate al narcotráfico en la región.

Ese mismo viernes, Trump recibió en el Despacho Oval a Hegseth y a altos mandos del Pentágono para discutir posibles opciones de acción respecto a Venezuela, incluidas escaladas en los ataques, según una exclusiva del Washington Post.

El Gobierno venezolano condenó enérgicamente el operativo, al que calificó como un “pretexto para intervención”, reiterando que las acciones militares estadounidenses ponen en riesgo la estabilidad regional.


Comentarios

Etiquetas:
