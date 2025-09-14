Cerrar X
china_anuncia_entrenamientos_navales_y_aereos_conjuntos_con_rusia_3c443e102a
Internacional

EUA, Surcorea y Japón inician ejercicio conjunto aéreo y naval

El Comando Indo-Pacífico afirmó que el ejercicio incluirá activos aéreos de la Marina y la Fuerza Aérea y contará con ejercicios mejorados de defensa aérea

  • 14
  • Septiembre
    2025

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron el lunes maniobras conjuntas aéreas y navales frente a una isla surcoreana, su más reciente ejercicio que fue condenado por Corea del Norte como una "imprudente demostración de fuerza".

El ejercicio, de nombre Freedom Edge, tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas en mar, aire y el ciberespacio de estos países y es necesario para contrarrestar las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos afirmó que el ejercicio incluirá activos aéreos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos y contará con ejercicios mejorados de defensa aérea y de misiles balísticos, evacuaciones médicas y entrenamiento de operaciones marítimas, convirtiéndolo en "la demostración más avanzada de cooperación trilateral en defensa hasta la fecha".

El ejercicio frente a la isla surcoreana de Jeju, en el sur del país, se extenderá hasta el viernes.

La influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un condenó previamente los ejercicios, de acuerdo con la prensa estatal, asegurando que son un ejemplo de la postura confrontacional de los países hacia el Norte.

china-anuncia-entrenamientos-navales-y-aereos-conjuntos-con-rusia.jpg

“Quiero hacerles comprender que la jactancia de fuerza en un lugar mal escogido producirá sin duda un resultado no bueno para sí mismos”, expresó. Kim Yo Jong .

También criticó a Estados Unidos y Corea del Sur por su más reciente ejercicio táctico Iron Mace, que tiene como objetivo explorar formas de integrar las capacidades nucleares de Washington y las convencionales de Corea del Sur para reforzar la disuasión contra las amenazas norcoreanas. Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur no confirmaron los detalles del ejercicio que, según informes, coincidía con Freedom Edge.

Corea del Norte ha llevado a cabo en ocasiones anteriores sus propias demostraciones militares o pruebas de armamento en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de sus rivales.

El gobierno de Kim Jong Un ha rechazado en reiteradas ocasiones los llamados de Seúl y Washington para reiniciar las negociaciones para reducir sus programas armamentísticos, mientras continúa priorizando a Rusia como parte de una política exterior destinada a expandir los lazos con naciones adversarias de Estados Unidos.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Kim ha enviado miles de soldados y un gran número de armas, incluidos proyectiles artillería y misiles balísticos, para ayudar a alimentar la guerra del presidente Vladímir Putin.

Kim también visitó China a principios de este mes y compartió el escenario central con el presidente chino Xi Jinping y Putin durante un enorme desfile militar, en otro paso con el fin de fortalecer su influencia diplomática.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25257743241501_2c98965044
'Demon Slayer: Infinity Castle' hace el mayor debut para un anime
AP_25257493272079_f51223ff9e
Jefferson-Wooden y Sevilla conquistan el Mundial de Atletismo
EH_UNA_FOTO_98_67218b199d
Israel llama "circo político" a Asamblea de ONU por declaración
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_ed639a6cb8
Aseguran mascotas tras denuncias de maltrato en Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_99_83f82ad986
Calambres: el cuerpo ‘habla’ a través de sus músculos
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×