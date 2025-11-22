EUA y Ucrania sostendrán reuniones en Ginebra sobre plan de Trump

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático del expresidente Donald Trump, Steve Witkoff, viajarán este domingo a Ginebra para sostener conversaciones con representantes ucranianos respecto al plan impulsado por Trump para el conflicto en Ucrania, confirmó a la AFP un funcionario estadounidense.

El mismo responsable informó que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien se reunió el jueves en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ya se encontraba en territorio suizo desde el sábado, en preparación para los encuentros.

Aunque no se han divulgado detalles del contenido del plan, la presencia conjunta de Rubio, Witkoff y Driscoll en Ginebra subraya la relevancia diplomática del diálogo y abre la puerta a un nuevo capítulo en las negociaciones internacionales sobre la guerra en Ucrania.

