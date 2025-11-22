Cerrar X
20250203_Marco_Rubio_1_1140x684_1_0917f9f385
Internacional

EUA y Ucrania sostendrán reuniones en Ginebra sobre plan de Trump

El jefe de la diplomacia estadounidense y el emisario diplomático del expresidente Donald Trump, viajarán este domingo a Ginebra para sostener conversaciones

  • 22
  • Noviembre
    2025

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el emisario diplomático del expresidente Donald Trump, Steve Witkoff, viajarán este domingo a Ginebra para sostener conversaciones con representantes ucranianos respecto al plan impulsado por Trump para el conflicto en Ucrania, confirmó a la AFP un funcionario estadounidense.

El mismo responsable informó que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien se reunió el jueves en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ya se encontraba en territorio suizo desde el sábado, en preparación para los encuentros.

Aunque no se han divulgado detalles del contenido del plan, la presencia conjunta de Rubio, Witkoff y Driscoll en Ginebra subraya la relevancia diplomática del diálogo y abre la puerta a un nuevo capítulo en las negociaciones internacionales sobre la guerra en Ucrania.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

RYJDSXJNJ_60584556cb
EUA y Ucrania reportan avances en negociaciones de paz
AP_25327505455372_392151e65e
Sudáfrica logra consenso en el G20 pese a boicot de EUA
AP_25326731901275_56ece0993c
Trump acusa a Ucrania de 'cero gratitud' por apoyo de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_23_T140018_386_5cf7520a46
Brenda Sánchez gana bronce para México en Sordolímpicos
AP_25327680419344_dbdc2a56ac
Reino Unido intercepta corbeta y petrolero rusos en el Canal
AP_25327691388225_a644054033
Italia retiene la Copa Davis con victoria 2-0 sobre España
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×