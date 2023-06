Evacuan animales ante actividad de volcán en Filipinas

Las autoridades filipinas informaron que se encuentran en un operativo de desalojo de más de dos mil vacas y búfalos de agua, para alejarlos del volcán Mayon, el cual, en caso de hacer erupción, podría dejar grandes perdidas humanas.



Los animales de granja son llevados en manada a comunidades rurales en un radio de 6 kilómetros del cráter del volcán Mayon, en el noreste de la provincia Albay, a una zona de pastoreo temporal. Seguían a más de 12 mil 600 aldeanos que se han mudado a albergues de emergencia desde la semana pasada, cuando el Mayon comenzó a expulsar gas muy caliente y cenizas en una señal de posible erupción en cuestión de días o semanas.

Es posible que miles de personas más tengan que ser reubicadas a albergues, que suelen ser escuelas y otros edificios públicos, informaron las autoridades.

'No es sólo llevar a las personas a un lugar seguro, sino también a sus animales de granja', dijo el veterinario de la provincia Albay Manny Victorino a The Associated Press. Agregó que las autoridades tomaban medidas para evitar un impacto económico mayor en caso de que hiciera erupción el volcán.