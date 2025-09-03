Cerrar X
AP_25246657073483_9a0985794c
Excavaciones en Lima vuelven a sacar entierros preincaicos

Lima anuncio este miércoles que descubrieron cinco entierros preincaicos en una calle que cruza un grupo de edificios y un club de golf

  • 03
  • Septiembre
    2025

Los arqueólogos que acompañan a una empresa que construye ductos subterráneos en Lima para expandir la red de gas natural anunciaron este miércoles que descubrieron cinco entierros preincaicos en una calle que cruza un grupo de edificios y un club de golf.

No es la primera vez que se producen descubrimientos de esta naturaleza en la capital de Perú , fundados por los españoles en 1535 pero que estuvo poblada por los Incas y por otras culturas desde 4,000 años antes, según expertos.

“Lima es en algún punto como Roma, que ha tenido ocupaciones sucesivas”, comparó ante The Associated Press el arqueólogo Jesús Bahamonde, director del plan de monitoreo arqueológico de la empresa Cálidda. Los arqueólogos del equipo calificaron a Lima como "una cebolla con muchas capas" debido a su rico pasado.

Esta vez hallaron, a menos de un metro de la superficie, cinco esqueletos divididos en dos grupos. En un punto ubicaron tres entierros junto a vasijas de arcilla pintadas de blanco y rojo, una característica típica de la cultura preincaica llamada Lima con una antigüedad de entre 2,000 y 1,800 años.

En el otro punto encontraron otros dos entierros junto a vasijas de la cultura Ychsma, de unos 800 años de antigüedad, junto a conchas marinas de Spondylus, un molusco que era traído especialmente de las aguas del Pacífico cercanas a la línea ecuatorial y que se usaba en ofrendas para posiblemente atraer la lluvia.

Los hallazgos suceden a otros de junio en un barrio de clase trabajadora del norte capitalino .

Los vecinos del lugar no dejaron de sorprenderse con el hallazgo. Un conductor detuvo lentamente su automóvil y una mujer que iba a su lado cayó, sacó su celular y tomó una foto, constató AP.

Vasco López, de 19 años, tuvo que jalar por un momento a su perrita labradora color chocolate que acercaba insistente su nariz hacia la zona del entierro. “Es raro”, dijo sonriendo. “Sobre todo aquí donde todo está tan construido, no esperas encontrar un entierro en medio de la calle”, agregó.

Pero para los arqueólogos que acompañan con frecuencia a los excavadores de tuberías, es muy frecuente encontrar restos de la historia prehispánica del Perú. En más de dos décadas de trabajos han sumado más de 2,200 hallazgos, según información de la compañía.

La capital peruana tiene más de 400 sitios arqueológicos de la época Inca, en el siglo XV, o anteriores de períodos preincaicos, según el Ministerio de Cultura.


03_NUEVA_DIVISI_N_AMBIENTAL_UN_MES_DE_ACCIONES_A_FAVOR_DEL_MEDIO_AMBIENTE_DE_NUEVO_LE_N_e883bd8af4
EH_UNA_FOTO_157742a817
OBJ_20250828_T192340_S0059_I_1_1_1_15_3_1_d55f56d311
EH_FOTO_VERTICAL_5_7a86fa5814
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
d21480ce_3ec6_4b4d_b3e8_6b6e31dd1706_83c1ea149c
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
EH_CONTEXTO_344ec034de
