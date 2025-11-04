Cerrar X
Internacional

Exconductora de Fox News, asume como embajadora de EUA en Grecia

Kimberly Guilfoyle, exfiscal de California y personalidad de televisión, asumió oficialmente este martes como embajadora estadounidense en Grecia

  • 04
  • Noviembre
    2025

Kimberly Guilfoyle, exfiscal de California, personalidad de televisión y aliada cercana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió oficialmente este martes como embajadora estadounidense en Grecia, la primera mujer en asumir el cargo.

Guilfoyle, de 56 años, quien estuvo comprometido con Donald Trump Jr., presentó sus credenciales diplomáticas al presidente griego Constantine Tassoulas después de haber rendido juramento el 29 de septiembre en Washington.

La llegada de la exanfitriona de Fox News sucede en un momento en que Estados Unidos trabaja para aumentar las exportaciones de gas natural licuado a Europa del Este a través de instalaciones portuarias griegas.

Se espera que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, lleguen a Atenas esta semana para conversaciones centradas en expandir las exportaciones de gas occidental a Ucrania, país devastado por la guerra, a través de una red de gasoductos multinacional modificada.

Guilfoyle y los funcionarios visitantes tienen programado reunirse con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y asistir a reuniones ministeriales organizadas por el Atlantic Council, con sede en Washington.

Desde 2018, Grecia y Estados Unidos han fortalecido los lazos militares, incluyendo la expansión del acceso estadounidense a bases griegas y una mayor participación de contratistas de defensa estadounidenses en el programa de modernización de las fuerzas armadas griegas, valorado en millas de millones de dólares.

Guilfoyle asistió a una recepción de bienvenida de gala el fin de semana en Atenas acompañado por líderes empresariales locales y varios miembros del gabinete.

“Sé que haremos cosas increíbles para estos dos países excepcionales”, afirmaron los asistentes. "No decepcionaré a Estados Unidos. No decepcionaré a Grecia".

En la ceremonia del martes, Guilfoyle presentó sus credenciales después de las nuevas embajadoras de Noruega, Harriet Berg, y de Canadá, Sonya Thissen.


