Exige Trump a las aerolíneas abrir 'inmediatamente'

El presidente Donald Trump exigió que los controladores de tráfico aéreo volvieran al trabajo mientras los viajeros sufrían otro día de cancelaciones de vuelos, ordenadas por la administración para gestionar la escasez de personal durante el cierre del gobierno.

Trump amenazó con recortar el sueldo de cualquier controlador que no volviera a su puesto, dijo que otorgaría bonos de 10,000 dólares a quienes no se hubieran tomado vacaciones durante el cierre de 41 días y que aceptaría las renuncias del resto.

"¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo", escribió Trump en redes sociales. "¡PRESÉNTENSE A TRABAJAR INMEDIATAMENTE!".

El cierre del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, ha obligado a 13,000 controladores aéreos y 50,000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin cobrar. Algunos están ausentes porque tienen un segundo empleo o no pueden costearse el cuidado de sus hijos.

Senado prepara terreno

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos podría terminar esta semana después de que un acuerdo que restablecería los fondos federales superara un obstáculo inicial en el Senado el domingo por la noche, aunque no estaba claro cuándo el Congreso daría su aprobación final.

El acuerdo restablecería la financiación para las agencias federales que los legisladores dejaron expirar el 1 de octubre, lo que supondría un alivio muy necesario para las familias de bajos ingresos que han visto interrumpidos los subsidios alimentarios, para cientos de miles de trabajadores federales que no han cobrado durante más de un mes y para los viajeros que se han enfrentado a miles de vuelos cancelados.

Esto extendería la financiación hasta el 30 de enero, dejando al gobierno federal por ahora en una senda que le permitirá seguir sumando alrededor de 1.8 billones de dólares anuales a su deuda de $38 billones de dólares.

Los republicanos del presidente Donald Trump cuentan con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero los demócratas recurrieron a la regla que exige el voto de 60 de los 100 senadores para la mayoría de las leyes, en un intento por extender los subsidios al seguro médico para 24 millones de estadounidenses, que vencen a fin de año. El acuerdo en el Senado permitiría votar sobre esta medida en diciembre.

