Exigen miles de canadienses eliminar restricciones Covid

Miles de camioneros y ciudadanos protestan contra mandatos Covid en Otawa, capital de Canadá

Miles de canadienses exigieron este fin de semana al Gobierno de Justin Trudeau y al Parlamento poner fin a los mandatos Covid-19, y retirar las restricciones así como lo hizo Inglaterra en este mes.

Las protestas del "Convoy de la Libertad" se realizaron el sábado y este domingo 30 de enero en Ottawa con miles de manifestantes.

Las bocinas de cientos de camioneros se escucharon en el segundo día de protestas en la capital de la nación. Camiones y vehículos permanecen estacionados en el centro de la ciudad, la gente se ha reunido en Parliament Hill y algunos han lanzado fuegos artificiales.

Los organizadores de la protesta dicen que permanecerán en Ottawa hasta que se cumplan sus demandas que piden el desmontaje de los mandatos relacionados con el Covid-19.

Hay personas caminando con banderas canadienses y con otras banderas y carteles.

El Convoy de la Libertad comenzó como una protesta contra el mandato de vacunación del gobierno federal de conductores de camiones que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero desde entonces ha ampliado su alcance a los ciudadanos, ya que muchos se han unido al movimiento para protestar contra diversas restricciones y mandatos relacionados con el coronavirus.

Algunos de los manifestantes compararon los mandatos de vacunación con el fascismo; un camión portó una bandera confederada y muchas personas sostenían letreros con improperios contra el primer ministro Justin Trudeau.

"No son efectivos, no están funcionando. No están cambiando nada. No podemos seguir viviendo así. La gente está perdiendo sus empleos porque no quiere vacunarse", dijo Eric Simmons, e Oshawa, Ontario, sobre los mandatos que imperan en Canadá contra el Covid.