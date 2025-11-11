Exministra de la Corte de Chile es acusada de sobornos

El Poder Judicial de Chile enfrenta una nueva crisis institucional tras revelarse que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, podría estar involucrada en una trama de sobornos y tráfico de influencias mientras ejercía su cargo.

Vivanco, destituida hace un año por “mal comportamiento”, enfrenta ahora una “querella de capítulos”, procedimiento que permite aplicar responsabilidad penal a funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía chilena la acusa de haber recibido sobornos a través de su pareja, Gonzalo Migueles, ya detenido, en un caso que involucra a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y al consorcio Belaz-Movitec.

Según el Ministerio Público, Migueles habría recibido 14 mil dólares en efectivo como pago por las “gestiones” de Vivanco para favorecer al consorcio en diversos tribunales, incluida la Corte Suprema, que finalmente falló en contra de la minera estatal, obligándola a pagar más de un millón de dólares.

Los fondos habrían sido usados para viajes y compras personales de la exjueza y su pareja.

El caso se suma a otro golpe al sistema judicial chileno: la destitución del magistrado Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras una acusación constitucional aprobada por el Senado por “notable abandono de deberes”, filtración de información y cabildeo judicial.

Ulloa fue implicado en el “Caso Audios”, escándalo de corrupción y tráfico de influencias que involucra al abogado Luis Hermosilla, actualmente preso por delitos de lavado de dinero y soborno.

De los mensajes filtrados del teléfono de Hermosilla surgieron también las pruebas que vinculan a Vivanco y Migueles con gestiones para influir en nombramientos de jueces y fiscales.

En medio del clima de desconfianza hacia las instituciones, el debate político en Chile también se ha polarizado.

En un foro televisado, los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser, ambos de extrema derecha, afirmaron que apoyarían una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela si el expresidente Donald Trump lo solicitara.

Kaiser incluso propuso terminar con los pagos a los exonerados políticos y liberar a represores del régimen de Pinochet con enfermedades terminales, declaraciones que han provocado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

