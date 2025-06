Expira plazo de Trump para que Irán comience cese del fuego

Ha comenzado un alto al fuego en la guerra entre Irán e Israel, informó el martes la televisión estatal iraní, incluso luego de que Israel advirtió al público sobre una nueva andanada de misiles lanzada por Teherán.

No fue posible reconciliar de inmediato los mensajes de Irán e Israel en el duodécimo día de la guerra que libran.

La televisión estatal iraní anunció el alto al fuego en un gráfico en pantalla, sin reconocer de inmediato la nueva andanada de misiles que llegó después del plazo establecido por el presidente estadounidense Donald Trump en su anuncio anterior de alto al fuego.

Una serie de andanadas iraníes antes del plazo del alto al fuego mataron a tres personas e hirieron al menos a otras ocho, según los servicios de rescate Magen David Adom de Israel. Se cree que al menos una persona está atrapada entre los escombros, y un edificio residencial en el sur de Israel sufrió graves daños, según los servicios de emergencia.

El anuncio de Trump de que Israel e Irán habían acordado un “alto al fuego completo y total” fue efectuado poco después de que Irán lanzara el lunes un ataque limitado con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares. Israel no ha reconocido el anuncio de alto al fuego de Trump.

El anuncio de Trump en su red Truth Social decía que el alto el fuego comenzaría alrededor de la medianoche, hora de Washington, y traería un “fin oficial” a la guerra.

Israel no confirma el alto al fuego, pero parece pausar ataques

Israel no reconoció de momento ningún alto al fuego, pero no había reportes de ataques israelíes contra Irán después de las 4:00 a.m. hora de Teherán. Antes de esa hora, continuaron intensos ataques israelíes sobre ciudades iraníes. En otros conflictos, Israel ha incrementado sus ataques antes de que entren en vigor los ceses del fuego.

“Hasta ahora, no hay ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares”, escribió el canciller iraní Abbas Araghchi en una publicación en la plataforma social X. “Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”.

Su mensaje fue publicado a las 4:16 a.m., hora de Teherán. “La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”, añadió Araghchi.

El ejército israelí se negó a comentar sobre la declaración de Trump, y la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no respondió de momento a un mensaje en el que se le pedían comentarios.

Trump llama al conflicto 'Guerra de 12 días'

Trump le dio un nombre al conflicto entre Israel e Irán: la “Guerra de 12 días”. Esto trae a la memoria la guerra de Medio Oriente de 1967, llamada por algunos la “Guerra de los Seis Días”, en la que Israel luchó contra un grupo de países árabes, incluidos Egipto, Jordania y Siria.

La referencia de Trump tiene un peso emocional para el mundo árabe, particularmente para los palestinos. En la guerra de 1967, Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Oriental de Jordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, y los Altos del Golán de Siria. Aunque posteriormente Israel devolvió el Sinaí a Egipto, todavía mantiene los otros territorios.

Trump se comunicó directamente con Netanyahu para asegurar el alto el fuego, según un alto funcionario de la Casa Blanca, el cual insistió en guardar el anonimato para poder declarar sobre las conversaciones del lunes. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff se comunicaron con los iraníes a través de canales directos e indirectos.

La Casa Blanca ha sostenido que el bombardeo del sábado ayudó a que los israelíes aceptaran el alto el fuego, y el gobierno de Qatar ayudó a negociar el acuerdo.

No está claro qué papel tuvo en las conversaciones el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Anteriormente dijo en las redes sociales que no se rendiría.

Ataque de Irán contra Estados Unidos podría implicar distensión

Irán atacó una base estadounidense en Qatar el lunes, pero dio indicios de estar dispuesto a reducir las tensiones en la región. Teherán le advirtió previamente a Estados Unidos sobre el ataque a la base de Al Udeid, y no hubo víctimas, informó Trump, quien dijo que esa ofensiva fue una “respuesta muy débil”.

Qatar condenó el ataque contra la base aérea, llamándolo “una flagrante violación” de su soberanía, su espacio aéreo y del derecho internacional. El gobierno qatarí indicó que interceptó todos los misiles excepto uno, aunque no estaba claro si ese misil causó algún daño.

Irán aseguró que la cantidad de misiles usados en el ataque fue el mismo número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares el fin de semana. El gobierno iraní dijo también que apuntó a la base porque estaba lejos de áreas pobladas.

Shayeq Al Hajri, general de división de Qatar, indicó que se dispararon 19 misiles hacia la base que alberga el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas —que proporciona mando y control al poder aéreo en la región—, así como el Ala Expedicionaria Aérea 379, el escuadrón expedicionario más grande del mundo. Trump dijo que se dispararon 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue “dejado libre” porque no representaba una amenaza.

Irán anunció el ataque del lunes en la televisión estatal. Un subtítulo en la pantalla describía “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos”.

Reportes anteriores de que se lanzó un misil a una base que alberga fuerzas estadounidenses en Irak fueron una falsa alarma, dijo un alto funcionario militar estadounidense. El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que los escombros de un misil iraní defectuoso que apuntaba a Israel habían activado una alerta de ataque en la base de Ain al Assad.

Para el martes temprano, Qatar Airways reanudó sus vuelos después de que Qatar cerrara su espacio aéreo debido al ataque iraní a la base aérea de Al Udeid. Los datos de seguimiento de vuelos mostraron que los aviones comerciales volvían a volar en el espacio aéreo del país, lo que indica que Doha creía que la amenaza sobre la nación rica en energía había pasado.

Israel e Irán intercambian ataques

Israel e Irán intercambiaron andanadas el martes por la mañana temprano.

Irán atacó a Israel con misiles y drones, mientras que Israel indicó que atacó “blancos del régimen y cuerpos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán”.

En Teherán, Israel atacó la sede de la fuerza militar que reprimió las recientes protestas y abrió una puerta en la prisión de Evin, conocida por albergar a activistas políticos.

La televisión estatal iraní emitió imágenes que dijo habían sido grabadas dentro de Evin, con los prisioneros bajo control. Sin embargo, el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, señaló que muchas familias de los detenidos “han expresado una profunda preocupación por la seguridad y la condición de sus seres queridos” en la prisión.

El ejército israelí también confirmó que atacó caminos alrededor de la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo, en Irán, para obstruir el acceso al sitio. El sitio subterráneo fue uno de los que Estados Unidos bombardeó el domingo. El ejército israelí no dio más detalles.

En Viena, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que era previsible que hubiera daños considerables en la instalación de Fordo tras el ataque estadounidense del domingo.

Varios funcionarios iraníes, incluido el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, han afirmado que el gobierno iraní retiró con anticipación material nuclear de los sitios atacados.

Trump plantea la posibilidad de un cambio de régimen

Funcionarios israelíes insistieron en que no buscan derrocar al gobierno de Irán, que ha sido su archienemigo desde la Revolución Islámica de 1979.

Pero los ataques más recientes se llevaron a cabo sólo horas después de que Trump mencionara la posibilidad de un cambio de régimen en Irán luego de que Estados Unidos bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes.

“Si el actual régimen iraní no puede hacer grande a Irán otra vez, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”, preguntó en Truth Social.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que Trump estaba “simplemente planteando una pregunta”.

Antes de que se conociera la noticia de un alto el fuego, un funcionario israelí, que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre deliberaciones internas de alto nivel, dijo que Israel tenía el objetivo de poner fin a la guerra en los próximos días, pero que eso dependería de los iraníes.

El resultado que Israel prefiere es que Irán acepte un alto el fuego y vuelva a las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, dijo el funcionario. Pero el gobierno israelí está preparado para la posibilidad de una guerra prolongada de baja intensidad o un periodo de “calma a cambio de calma”, en el que monitorearía de cerca las actividades de Irán y atacaría si identifica nuevas amenazas.

Cientos de personas han muerto en esta guerra

En Israel, al menos 24 personas han muerto y más de 1,000 han resultado heridas en la guerra contra Irán. Los ataques israelíes sobre territorio iraní han matado a por lo menos 974 personas y herido a otras 3,458, según el grupo Human Rights Activists con sede en Washington.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de víctimas de disturbios en Irán —tales como las protestas en torno a la muerte de Masha Amini en 2022—, indicó que, de los muertos, 387 eran civiles y 268 miembros de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos ha evacuado a unos 250 estadounidenses y sus familiares inmediatos de Israel mediante vuelos gubernamentales, militares y chárter que comenzaron el fin de semana, dijo un funcionario del Departamento de Estado.

Se cree que en Israel hay aproximadamente 700,000 estadounidenses, la mayoría de ellos con doble nacionalidad estadounidense-israelí.

