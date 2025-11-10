Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T093039_098_80b6279b65
Internacional

Explosión deja al menos ocho muertos y 15 heridos en India

El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de la capital, la cual se caracteriza por reportar falsas amenazas de bombas

  • 10
  • Noviembre
    2025

Al menos ocho personas perdieron la vida y 15 más resultaron heridas tras la explosión reportada este lunes en el centro de Nueva Delhi, India.

Medios informaron que las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la localidad, pero al menos ocho perdieron la vida durante el trayecto.

Aunque se desconoce de manera oficial el motivo de la explosión, el subdirector general de Orden Público informó que se reforzó la seguridad en zonas sensibles de la región.

Esto ocurrió frente al Fuerte Rojo, una de las zonas turísticas más concurridas de la capital. Cabe destacar esta zona recibe de manera periódica falsas alarmas de bomba contra escuelas, hospitales y otras infraestructuras, lo que provoca el caos y altera el funcionamiento de los servicios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

thw5jh_b3bb7bcdad
Marina detiene a 22 personas y asegura armas y droga en Colima
EH_UNA_FOTO_3_02837e970c
Decomisan más de 200 mil litros de combustible en El Carmen, NL
INFO_7_VERTICAL_44b7e6c71c
Cae hombre con arma de fuego y presunta droga en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T143244_896_91680eccd1
Woody y Buzz vuelven en el primer avance de Toy Story 5
banobras_38954b5577
Emite Banobras $18 mil millones en bonos con enfoque de género
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T141843_983_55452f953d
Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor de Taylor Swift
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
publicidad
×