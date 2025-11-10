Explosión deja al menos ocho muertos y 15 heridos en India

Al menos ocho personas perdieron la vida y 15 más resultaron heridas tras la explosión reportada este lunes en el centro de Nueva Delhi, India.

Medios informaron que las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la localidad, pero al menos ocho perdieron la vida durante el trayecto.

Aunque se desconoce de manera oficial el motivo de la explosión, el subdirector general de Orden Público informó que se reforzó la seguridad en zonas sensibles de la región.

Esto ocurrió frente al Fuerte Rojo, una de las zonas turísticas más concurridas de la capital. Cabe destacar esta zona recibe de manera periódica falsas alarmas de bomba contra escuelas, hospitales y otras infraestructuras, lo que provoca el caos y altera el funcionamiento de los servicios.

