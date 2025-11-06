Explosión en base naval deja tres militares heridos en Perú

Militares resultaron heridos durante las pruebas de campo con material explosivo en la base naval de la Amazonía de Perú este jueves.

El accidente se produjo en la base naval de Iquitos, donde tres miembros del personal naval que cumplían funciones técnicas propias de su especialidad en el marco de actividades programadas.

Las víctimas fueron identificadas como el teniente primero Ítalo Núñez, el técnico de primera Jorge Pinella y el oficial de mar de primera Welkie Catalán.

De forma inmediata, el personal especializado les brindó atención médica de emergencia, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de la capital.

Asimismo, agregó que se ha ordenado la investigación para determinar las causas del accidente y adoptar las medidas correspondientes sobre los protocolos de seguridad.

Comentarios