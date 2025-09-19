Explosión en planta de residuos deja tres muertos en Italia

Se reportó una explosión en empresa dedicada al tratamiento de residuos al sur de Italia, la cual dejó al menos tres personas sin vida.

De acuerdo con bomberos, otro empleado se encuentra en condición de desaparecido, por lo que aún continúan en su búsqueda.

La detonación se registró una base de gestión de basuras y de reciclado, cerca de las ciudades de Caserta y Nápoles.

Según la primera reconstrucción de los hechos, el siniestro tuvo lugar mientras se llevaban a cabo labores de mantenimiento de las instalaciones.

Personal de bomberos continúan con las labores de búsqueda para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

