Explosión industrial en China deja 5 fallecidos

Al menos cinco personas murieron y ocho estaban desaparecidas tras una enorme explosión en una planta química en el noreste de China, informó la televisora CCTV este lunes.

Otras 30 personas resultaron heridas en la explosión del domingo a las afueras de la ciudad de Panjin, en la provincia de Liaoning, al este de la capital, Beijing.

Imágenes difundidas por el gobierno local mostraban llamas y una densa humareda que se alzaba desde el complejo de maquinaria de procesamiento químico, tuberías y contenedores de almacenaje.

