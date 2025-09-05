Explosivos dejan nueve heridos y varios heridos al norte de Perú

Un ataque con explosivos dejó al menos nueve personas heridas y varias heridas en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.

La Subgerencia de la Defensa Civil del gobierno regional de La Libertad reportó la detonación registrada en la urbanización Las Quintanas que dejó además de casi una decena de personas heridas, dos dos viviendas inhabitables y más 30 afectadas.

A través de redes sociales, el Ministerio del Interior señaló la detención de tres personas por estos hechos:

"En una rápida acción, fueron capturados los presuntos responsables de haber detonado una carga explosiva en el frontis de una vivienda en Trujillo, región La Libertad. Uno de los sujetos confesó el crimen ante la Policía", señaló.

También mencionó que la edad de los detenidos oscila entre los 19 y 32 años de edad, quienes presuntamente intentaban huir de la zona en motocicleta.

"Sucedió tras la confesión del crimen por parte de uno de los primeros dos detenidos. Los agentes de investigación criminal e inteligencia continúan realizando sus labores en torno a este caso", indicó el Ministerio.

Al respecto, el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín, aseguró que los especialistas continúan en la valuación de los daños para ofrecer un informe detallado sobre las afectaciones.

Además, se informó que las autoridades siguen con las indagatorias para descubrir el móvil del atentado. Aparentemente, la propietaria del inmueble afectado se dedicada a actividades mineras, mismas que hace un año fueron declaradas en estado de emergencia por los enfrentamientos entre grupos criminales.

Comentarios