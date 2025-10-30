Explosivos dejan un soldado sin vida y cinco heridos en Colombia

Autoridades informaron que un soldado del Ejército de Colombia murió y otros cinco resultaron heridos en un ataque con explosivos ocurrido este jueves en el municipio de El Patía.

La víctima mortal fue identificada como Johan Cuéllar Gaitán, quien murió en un ataque atribuido a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

De acuerdo con un comunicado, este hecho ocurrió cuando las tropas fueron atacadas con un artefacto explosivo mientras realizaban un movimiento táctico.

El Ministerio de Defensa de Colombia condenó el "cobarde" ataque, que describió como "acto terrorista".

Rechazamos el cobarde ataque de las disidencias Farc ‘Carlos Patiño’ en el municipio de El Patía, Cauca, que cobró la vida del soldado profesional Johan Fernando Cuéllar Gaitán y dejó cinco de nuestros hombres heridos.



El atentado ocurrió en horas de la madrugada, cuando tropas… pic.twitter.com/ZbxNmoF6tB — Mindefensa (@mindefensa) October 30, 2025

En ese departamento son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de cocaína, además de las rutas para el tráfico internacional de drogas.

