Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_30_T093203_972_a4b7c2ee8a
Internacional

Explosivos dejan un soldado sin vida y cinco heridos en Colombia

Esto ocurrió durante un operativo desplegado contra grupos de narcotraficantes que controlan los cultivos de cocaína en el país

  • 30
  • Octubre
    2025

Autoridades informaron que un soldado del Ejército de Colombia murió y otros cinco resultaron heridos en un ataque con explosivos ocurrido este jueves en el  municipio de El Patía.

La víctima mortal fue identificada como Johan Cuéllar Gaitán, quien murió en un ataque atribuido a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

De acuerdo con un comunicado, este hecho ocurrió cuando las tropas fueron atacadas con un artefacto explosivo mientras realizaban un movimiento táctico.

El Ministerio de Defensa de Colombia condenó el "cobarde" ataque, que describió como "acto terrorista".

En ese departamento son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de cocaína, además de las rutas para el tráfico internacional de drogas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25303024569429_e3b5048566
EUA realiza otro ataque a bote presuntamente narco en el Pacífico
eua_datos_biometricos_5ba1808165
Refuerza EUA vigilancia fronteriza con nueva política biométrica
AP_25290219187056_e58da24ad0
Maduro afirma que EUA está 'inventando una guerra'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
Whats_App_Image_2025_10_30_at_2_51_23_PM_457b020beb
GM detiene operaciones en Ramos Arizpe por bloqueos carreteros
Whats_App_Image_2025_10_30_at_3_05_31_PM_47430b6efd
IMSS realiza más de 2,000 cirugías de cataratas en Coahuila
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×