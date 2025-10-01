Cerrar X
Fallece Jane Goodall, la reconocida investigadora de chimpancés

Jane Goodall, la conservacionista reconocida por su innovadora investigación de campo con chimpancés y destacada defensora ambiental, ha fallecido a los 91 años

Jane Goodall, la conservacionista reconocida por su innovadora investigación de campo con chimpancés y destacada defensora ambiental, ha fallecido. Tenía 91 años.

El Instituto Jane Goodall informó en Instagram el miércoles el fallecimiento de la renombrada primatóloga.

Mientras vivía entre chimpancés en África hace décadas, Goodall documentó a los animales usando herramientas y realizando otras actividades que anteriormente se creían exclusivas de los humanos, y también notó sus personalidades distintivas.

Sus observaciones y sus posteriores apariciones en revistas y documentales en la década de 1960 transformaron la forma en que el mundo percibía no solo a los parientes biológicos vivos más cercanos de los humanos, sino también la complejidad emocional y social de todos los animales, mientras la impulsaban a la conciencia pública.

“Allí afuera en la naturaleza, cuando estás solo, puedes convertirte en parte de la naturaleza y tu humanidad no se interpone en el camino”, dijo a The Associated Press en 2021. “Es casi como una experiencia extracorporal cuando de repente escuchas diferentes sonidos y hueles diferentes olores y realmente eres parte de este asombroso tapiz de vida”.

En sus últimos años, Goodall dedicó décadas a la educación y la defensa de causas humanitarias y la protección del mundo natural.


