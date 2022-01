Fallece monje budista que llevó el 'mindfulness' a Occidente

Este sábado el mundo despidió a uno de los personajes más influyentes del mundo por promover la práctica del "mindfulness" a Occidente, el monje budista Thich Nhat Hanh.

Según anunció su organización de enseñanza mediante su cuenta de Twitter, el también poeta y activista por La Paz falleció en Vietnam a los 95 años.

Este monje es considerado el artífice de la introducción en las culturas occidentales del "mindfulness" o atención plena, una terapia de meditación destinada a tomar conciencia total del presente sin evaluarlo.

Fue en el Tu Hieu Temple en la ciudad de Hue, el corazón del budismo en Vietnam, donde falleció el monje de acuerdo a la Comunidad de Budismo Comprometido de la Aldea de Plum.

Foto: Web

Thich Nhat Hanh se dedicó durante décadas a promover la técnica de atención plena en los países occidentales, destacando su participación en casas de celebridades de Hollywood o en empresas de Silicon Valley, esto lo realizó antes de volver a Vietnam en 2018 tras casi cuatro décadas de exilio en Francia.

En este mismo periodo organizó retiros por todo el mundo y escribió alrededor de cien libros sobre "mindfulness" y meditación.

Cabe señalar que, el monje de sonrisa serena fue expulsado de su país por pedir el fin de la guerra de Vietnam, motivo por el que saltó a la fama en la década de los 60.

Además, no se le permitió volver porque defendía la libertad religiosa, incluida en el régimen comunista vietnamita donde la fe estaba estrictamente controlada.

Martin Luther King llamó a Thich Nhat Hanh 'un apóstol de la paz y la no violencia' y lo nominó para el Premio Nobel de la Paz.

Las autoridades le permitieron pasar sus últimos días en el templo Tu Hieu, aunque era vigilado de cerca por la policía que estaba siempre en los alrededores del complejo religioso, el cual, se convirtió en lugar de peregrinaje para sus devotos.

"From the first moment, I knew I was in the presence of a holy person. Not just his good work but his very being was a source of great inspiration for me."



Thich Nhat Hanh on Reverend Martin Luther King Jr.



Read more: https://t.co/P8SI9mUO5l pic.twitter.com/kdKCN8UZUs