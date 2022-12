Familia organiza intercambio de caguamas personalizadas

En esta época del año los regalos son de las cosas más esperadas, por eso se organizan dinámicas como los intercambios, pero una familia fue más allá y decidió hacer el juego con caguamas... ¡personalizadas!

Fue el usuario @ederdoms, quien dejó claro que la creatividad no tiene límites, pues con una bola de unicel, fomi y un poco de aerosol convirtió su caguama en un cascanueces.

El internauta compartió el video sobre la ingeniosa idea de su familia, lo que se volvió viral al sorprender a los internautas.

'Qué padrisima!! me la tomo y guardo el envase para la decoración de mis siguientes navidades', 'no me la tomaría, se queda así por los próximos 30 navidades', fueron algunos de los comentarios.