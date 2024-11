FBI ofrece recompensa por datos del sospechoso de quemar casillas

El FBI anunció el miércoles que ofrece hasta 25,000 dólares como recompensa por información sobre el sospechoso detrás de los recientes incendios de casillas electorales en Oregon y el estado de Washington.

Las autoridades creen que un sujeto que podría tener experiencia en metalurgia y soldadura estuvo detrás de tres incendios de casillas en Portland y Vancouver, Washington, que se registraron el mes pasado incluido uno que dañó cientos de boletas en Vancouver aproximadamente una semana antes del día de las elecciones. Lo han descrito como un hombre blanco, de 30 a 40 años, con el cabello ralo o muy corto.

El FBI pidió específicamente ayuda para identificar el automóvil del sospechoso. Las cámaras de vigilancia capturaron imágenes de un sedán Volvo S-60 de color oscuro, modelo 2003 a 2004, pero en el momento de los dos incendios más recientes de los casillas el 28 de octubre en Portland y Vancouver, tenía una placa temporal falsa de Washington en la parte trasera y ninguna placa delantera, dijo el FBI.

“Ningún detalle es demasiado pequeño. Ninguna pista es demasiado insignificante. Si se relaciona con un Volvo que coincida con nuestra descripción, queremos saberlo”, dijo Gregory Austin, el agente especial interino que dirige la oficina de campo del FBI en Seattle, a los periodistas el miércoles. “La misión del FBI es proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Estos tres incendios de casillas electorales fueron un ataque contra ambos”.

William Brooks, el agente especial interino que dirige la oficina de campo del FBI en Portland, dijo que varias agencias locales de policía estaban aportando recursos, como investigadores, analistas y técnicos en bombas, para ayudar con la investigación.

“Los votantes en Oregon y Washington merecen respuestas en este caso”, dijo Brooks. “Sus votos y sus voces importan, y no podemos permitir que las acciones violentas de una persona infrinjan sus derechos”.

Los investigadores están tratando de identificar a la persona responsable y el motivo de los presuntos ataques incendiarios.

Los dispositivos incendiarios del 28 de octubre llevaban el mensaje “Free Gaza” (Gaza Libre), según un policía que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre una investigación en curso. Un tercer dispositivo colocado en un buzón diferente en Vancouver el 8 de octubre también llevaba la leyenda “Free Palestine” (Palestina Libre), además de “Free Gaza”, dijo el funcionario policial.

Las autoridades están tratando de determinar si el sospechoso realmente apoyaba la causa palestina o usó el mensaje para intentar crear confusión, dijo el funcionario.

Un sistema de extinción de incendios en el buzón de Portland impidió que la mayoría de las boletas se quemaran. Solo tres de las boletas en su interior resultaron dañadas.

El buzón en Vancouver también tenía un sistema extintor en su interior, pero no logró evitar que cientos de boletas se dañaran durante el incendio del 28 de octubre. El personal electoral pudo identificar casi 500 boletas dañadas recuperadas del buzón, afirman las autoridades municipales del condado de Clark.

No se dañaron boletas durante un incendio anterior ocurrido en Vancouver el 8 de octubre.

En respuesta, las autoridades del condado aumentaron la frecuencia con la que recogían las boletas y cambiaron los horarios de recolección a la tarde para evitar que los casillas permanecieran llenos de boletas durante la noche, cuando se considera que es más probable que ocurran delitos similares.

