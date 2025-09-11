Cerrar X
Internacional

FBI publica fotos de sospechoso por homicidio de Charlie Kirk

El arma que se empleó para asesinar el miércoles al activista conservador Charlie Kirk en Utah podría ser un rifle de calibre .30

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó este jueves dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

El arma que se empleó para asesinar el miércoles al activista conservador Charlie Kirk en Utah podría ser un rifle de calibre .30, que se puede usar para cazar animales de tamaño mediano, informó este jueves el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas a la investigación.

Según el rotativo, el arma fue descubierta en un bosque cercano al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envuelta en una toalla.

Arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre .30

Ese tipo de calibre fue ampliamente usado por el ejército estadounidense en contiendas como la II Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam cuando los efectivos iban equipados con la carabina M-1.

Las autoridades que investigan el caso, sin embargo, indicaron hoy en rueda de prensa que el arma que fue hallada en la zona boscosa cerca a la UVU es un "rifle de cerrojo de gran potencia", un tipo de arma normalmente utilizada en caza mayor.

El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah creen que el tirador disparó desde un tejado del campus a una distancia de unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue alcanzado.

The Wall Street Journal asegura, también citando a las mismas fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades tenía un cartucho usado en la récamara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas.

Esas inscripciones podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no detalla con texto o imágenes para corroborar esas afirmaciones.


Comentarios

