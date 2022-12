Festejan a niña con temática de 'Merlina' y se vuelve viral

Con el estreno de la serie 'Merlina' de Netflix el cosplay de la personaje principal se ha vuelto una de las opciones más populares entre niñas y jóvenes.

Puerto Rico.- A través de la red social TikTok, un festejo de cumpleaños con temática de 'Merlina Addams' se volvió viral, acumulando millones de vistas y miles de comentarios que en su mayoría fueron negativos.

Pues debido al poco parecido de la niña con la actriz Jenna Ortega, muchas personas emitieron una serie de comentarios en tono de burla en torno a su aspecto físico.

A raíz del rotundo éxito tras el estreno de la serie 'Wednesday' de Netflix ('Merlina'), miles de personas de todas las edades se han vuelto fanáticos del personaje principal que es interpretado por la estadounidense Jenna Ortega.

Es por ello que no es de extrañarse de que este se vuelva uno de las opciones de cosplay más populares de este 2022, todo pese a que la serie apenas fue estrenada a finales del mes de noviembre.

De momento, se desconoce el lugar exacto en donde fue llevado a cabo el festejo, sin embargo, debido al acento que emplean las personas que aparecen en los demás videos de la cuenta de TikTok, es posible que haya ocurrido en Puerto Rico.





¿De qué trata la serie de 'Merlina'?

La serie de 'Wednesday' de Netflix ('Merlina'), es un spin off de la mundialmente conocida Familia Addams, cuyo origen se remonta a 1938, cuando fueron publicados en forma de caricatura en The New Yorker.

A diferencia del resto de adaptaciones que se han realizado en torno a esta singular familia, en la serie producida por Tim Burton la historia se centra en el personaje de Merlina y su paso por la academia 'Nevermore'.

Qué es una institución que en la ficción fue fundada en 1791 que al mero estilo de Hoghwarts o la Mansión X, se dedica a ayudar a inadaptados, fenómenos y mounstros a controlar sus habilidades extraordinarias.





En 1964 que la familia llegó a la televisión como una comedia en la que conocimos a Gomez Addams (Homero Addams), Morticia Addams, Pugsley Addams (Pericles Addams), Wednesday Addams (Merlina Addams) y Tío Fester (Tío Lucas).

Sin embargo, sin duda, la versión que más ha marcado la infancia de los millennials fue la adaptación cinematográfica de 1991, que en latinoamérica se estrenó bajo el nombre de 'Los locos Addams' y tuvo un total de dos secuelas directas.