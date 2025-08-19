Cerrar X
EH_UNA_FOTO_bdfa95a996
Internacional

Garantiza Trump que no enviará soldados de EUA a Ucrania

Donald Trump garantizó que no enviará soldados estadounidenses a Ucrania, calificando de 'imposible' que recupere Crimea o se una a la OTAN

  • 19
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes garantías de que no se enviarían soldados estadounidenses para ayudar a defender Ucrania contra Rusia, después de parecer dejar abierta la posibilidad el día anterior.

Trump también dijo en una entrevista matutina en televisión que las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de Rusia son “imposibles”.

Trump, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y otros dirigentes europeos mantuvieron horas de conversaciones en la Casa Blanca el lunes con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al responder preguntas de los periodistas, Trump no descartó enviar soldados estadounidenses para participar en un esfuerzo liderado por Europa para defender Ucrania como parte de las garantías de seguridad buscadas por Zelensky.

Trump dijo después de su reunión en Alaska la semana pasada con el presidente ruso Vladímir Putin que el mandatario ruso estaba abierto a la idea de garantías de seguridad para Ucrania.

Pero cuando le preguntaron este martes en el programa “Fox & Friends” del canal Fox News sobre qué garantías podría ofrecer en el futuro y más allá de su mandato de que los soldados estadounidenses no formarían parte de la defensa de la frontera de Ucrania, Trump respondió: “Bueno, tienes mi garantía, y soy el presidente”.

Trump no tendría control sobre el Ejército de Estados Unidos después de que su mandato termine en enero de 2029.

El presidente también dijo en la entrevista que es optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, pero subrayó que Ucrania tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, que fue tomada por las fuerzas rusas en 2014, y sus aspiraciones de unirse a la alianza militar de la OTAN.

“Ambas cosas son imposibles”, señaló Trump.

Putin, como parte de cualquier posible acuerdo para retirar sus fuerzas de Ucrania, busca la retirada de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25232381435969_dc58af8d4a
Papa pide ayuno y oración por la paz en Oriente Medio y Ucrania
EH_CONTEXTO_8bd3a94a14
Casa Blanca abre cuenta en TikTok pese a amenaza de veto en EUA
EH_UNA_FOTO_6c5a4cec14
Israel aprueba proyecto de asentamiento que dividiría Cisjordania
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_42_0fd0040de3
Muere sargento del Ejército por mina terrestre en Tepalcatepec
AP_25232381435969_dc58af8d4a
Papa pide ayuno y oración por la paz en Oriente Medio y Ucrania
EH_CONTEXTO_8bd3a94a14
Casa Blanca abre cuenta en TikTok pese a amenaza de veto en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×