Internacional

Gobernador de Oklahoma perdona pena de muerte a un preso

Este Estado ha realizado dos ejecuciones en lo que va de este 2025, mientras que Florida registró más decesos al acumular 15

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, perdonó la pena de muerte de un preso tras aceptar las recomendaciones de un panel de expertos que sugirió concederle clemencia.

"Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia de Tremane Wood a cadena perpetua sin libertad condicional" aseguró el mandatario estatal.

Tremane Wood, de 46 años, tenía programada su ejecución por el asesinato de un trabajador agrícola migrante durante un intento de robo en 2002.

Aunque sus abogados de defensa no negaron su participación en el robo, han rechazado que fuera el responsable del apuñalamiento que acabó con la vida de la víctima.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional recomendó la semana pasada la clemencia para Wood tras una votación dividida de 3-2, al asegurar que el juicio no fue justo.

Esta es la segunda ocasión en la que Stitt, del Partido Republicano, concede clemencia a un condenado a muerte.

El gobernador conmutó la condena de Wood a cadena perpetua, pero indicó que no podrá recibir la libertad condicional.


