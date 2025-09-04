Gobierno de Trump demanda a Boston por ser una ciudad santuario

Este jueves, la administración de Donald Trump demandó a la ciudad de Boston y a sus dirigentes en un nuevo intento por invalidar las políticas de la ciudad, las cuales consideran una interferencia con la aplicación de las leyes de inmigración.

En la demanda se alega que las políticas de ciudad santuario son ilegales bajo la ley federal, y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.

"La ciudad de Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en Estados Unidos en relación con las políticas santuario; aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia".

"Si Boston no protege a sus ciudadanos del crimen cometido por extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará", afirmó la secretaria de Justicia federal Pam Bondi.

Esta demanda se une a las ya presentadas en Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York. Demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien fue nombrada como parte acusadora en la más reciente demanda, señaló el jueves en un comunicado que Boston “defenderá vigorosamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades”.

Hasta la fecha no se ha creado una definición estricta de ciudad santuario, pero dicho término suele describir ciudades que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés).

El ICE aplica las leyes de inmigración a nivel nacional, pero solicita ayuda a autoridades estatales y locales para identificar a inmigrantes buscados para deportación y detenerlos hasta que son recogidos por agentes federales.

