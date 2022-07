Gobierno de EUA toma medidas para proteger acceso al aborto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para proteger el acceso al aborto dos semanas después del fallo de la Corte Suprema.

El presidente estadounidense Joe Biden tomó medidas ejecutivas para proteger el acceso al aborto mientras se enfrenta a la creciente presión de los demócratas para ser más contundente en el tema después de que la Corte Suprema de la nación pusiera fin a un derecho constitucional al procedimiento hace dos semanas.

Durante la firma de un decreto destinado a proteger el derecho al aborto, el presidente de Estados Unidos dijo que "esa no fue una decisión impulsada por la Constitución, y a pesar de lo que dijeron esos jueces en la mayoría, esa no fue una decisión impulsada por la historia", al referirse al fallo de la Corte.

"No se puede dejar una Corte Suprema fuera de control restringir las libertades", añadió Biden.

Asimismo, explicó que el decreto está destinado a mitigar algunas sanciones potenciales que las mujeres que buscan un aborto pueden enfrentar después del fallo, pero tienen una capacidad limitada para salvaguardar el acceso al aborto en todo el país.

Biden reconoció las limitaciones que enfrenta su Administración y dijo que requeriría una ley del Congreso para restaurar el acceso al aborto en más de una docena de estados donde los límites estrictos o las prohibiciones totales han entrado en vigencia a raíz del fallo de la Corte Suprema.

"La forma más rápida de restaurar Roe es aprobar una ley nacional", dijo Biden. "El reto es salir a votar. Por el amor de Dios, hay elecciones en noviembre. Votar. Votar. Votar. ¡Votar!"

Por otra parte, el mandatario dio instrucciones a los Departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos para que rechacen los esfuerzos de limitar la capacidad de las mujeres para acceder a la medicación para el aborto aprobada por el gobierno federal o para viajar a través de las fronteras estatales para acceder a los servicios de aborto clínico.

La orden ejecutiva de Biden también ordena a las agencias que trabajen para educar a los proveedores médicos y a las aseguradoras sobre cómo y cuándo están obligados a compartir información privilegiada de los pacientes con las autoridades, un esfuerzo para proteger a las mujeres que buscan o utilizan servicios de aborto. También pedirá a la Comisión Federal de Comercio que tome medidas para proteger la privacidad de quienes buscan información sobre atención reproductiva en línea.

La orden, que llega dos semanas después de la sentencia del 24 de junio de la Corte Suprema que puso fin al derecho al aborto en todo el país y dejó en manos de los estados la decisión de permitir o no el procedimiento, se produce luego de que Biden se ha enfrentado a las críticas de algunos miembros de su propio partido por no haber actuado con más urgencia para proteger el acceso de las mujeres al procedimiento. La decisión en el caso conocido como Dobbs contra Jackson Women's Health Organization anuló la histórica sentencia del caso Roe vs Wade de 1973.

Desde el fallo, Biden ha destacado que su capacidad para proteger el derecho al aborto mediante la acción ejecutiva es limitada sin la acción del Congreso.

Con información de AP