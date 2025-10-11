Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T160051_607_c1fa4f5166
Internacional

Hallan 61 cuerpos de migrantes al oeste de Libia

Autoridades también encontraron decenas de personas sin vida dentro de distintas fosas clandestinas en los límites con Sudán

  • 11
  • Octubre
    2025

Autoridades encontraron 61 migrantes sin vida durante las últimas dos semanas al oeste de Libia. 

El primer hallazgo ocurrió durante la insepección en Zuara, cuando al menos 15 cuerpos fueron exhumados. Los otros 46 cádaveres fueron encontrados en distintos puntos por el servicio de emergencias.

Dicho personal destacó que también las autoridades encontraron diversas fosas comunes en la ciudad de Kufra, en los límites con Sudán.

Subrayó seguirá con las labores de acuerdo a los protocolos implementados para cada una de las víctimas.

"continuará su trabajo según los procedimientos establecidos de inspección, exhumación, autopsia y entierro" para preservar "la dignidad humana".

La Organización Internacional para las Migraciones informó en su último registro de julio de un total de 849,890 inmigrantes residentes en Libia, entre una población de más de siete millones de habitantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T124707_911_7531dbc217
Suman cinco chinos muertos por riña e incendio en Paraguay
AP_25285066114531_ba7e19a54a
Inundaciones en México cobran la vida de 41 personas
25cab091_0420_49d7_8973_51621772f4e2_ae5843a1f1
Lluvias no afectan suministro de Pemex en seis estados del país
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T153834_302_a03e6ffdde
Destaca Samuel García avance de 25% de las líneas 4 y 6 del metro
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T152554_528_ba23f89af8
Suman más de 200 afectados por incendio en asentamiento de Perú
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T151729_272_d56710234a
No vamos a dejar a nadie desamparado: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×