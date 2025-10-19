Hallan en Filadelfia restos humanos de mujer desaparecida

Autoridades de Filadelfia hallaron este sábado restos humanos en la búsqueda de una mujer de 23 años que desapareció de su trabajo en un hogar de ancianos hace unas dos semanas.

Tras el hallazgo, la policía realizó una conferencia de prensa para dar una actualización sobre la desaparición de Kada Scott y emitió un comunicado diciendo que los investigadores "recuperaron restos humanos que se cree que son" de ella.

Pese a esto, el subcomisario del Departamento de Policía del estado, John Stanford, se abstuvo de confirmar que los restos encontrados en un área boscosa detrás de una escuela abandonada fueran de Scott.

Según Stanford, una pista anónima llevó a la policía al área que ya habían buscado anteriormente.

Del mismo modo, indicó que los restos, que se cree que son el cuerpo de una mujer, fueron encontrados en una fosa poco profunda y agregó que parecía que la persona había estado muerta durante varios días.

Stanford dijo que los investigadores estaban en contacto con la familia de Scott sobre los avances, pero se negó a responder preguntas específicas, argumentando que la investigación sigue en curso.

Por su parte, la portavoz de la policía, Tanya Little, dijo este domingo que el departamento no tenía actualizaciones.

Keon King, de 21 años, fue arrestado y acusado de secuestro, acoso y otros cargos en la desaparición de Scott. Se le había permitido quedar en libertad tras ser acusado en un caso similar a principios de este año.

En el caso de Scott, la fianza de King se ha fijado en $2,5 millones de dólares. Permanece bajo custodia y tiene una audiencia preliminar el próximo mes. Su abogado defensor no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

