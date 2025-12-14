Podcast
Internacional

Hamás confirma la muerte de alto comandante en Gaza

Hamás confirmó la muerte de Raed Saad en un ataque israelí en Gaza, mientras ambas partes se acusan de violar la tregua vigente

El grupo Hamás confirmó este domingo la muerte de Raed Saad, uno de sus altos comandantes en Gaza, un día después de que Israel informara que lo había abatido en un ataque realizado fuera de la ciudad de Gaza.

En un comunicado, Hamás describió a Saad como el comandante de su unidad de fabricación militar, mientras que Israel lo identificó como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023, que detonó la actual guerra en Gaza.

Versiones encontradas sobre el ataque

Israel afirmó que Saad estaba involucrado en la reconstrucción de la organización durante el alto al fuego que entró en vigor hace dos meses, lo que, según el gobierno israelí, constituía una violación de la tregua.

De acuerdo con el ejército israelí, el ataque ocurrió después de que un artefacto explosivo detonara en el sur del territorio e hiriera a dos soldados israelíes.

Hamás, por su parte, señaló inicialmente que el vehículo atacado era de carácter civil.

El ataque del sábado al oeste de la ciudad de Gaza dejó cuatro personas muertas, según un periodista de Associated Press que presenció la llegada de los cuerpos al Hospital Shifa. Además, tres personas resultaron heridas, de acuerdo con el hospital Al-Awda.

Hamás informó que ya fue designado un nuevo comandante, aunque no proporcionó mayores detalles.

Acusaciones por violaciones a la tregua

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto al fuego en múltiples ocasiones. Desde que la tregua entró en vigor, ataques aéreos y tiroteos israelíes han causado la muerte de al menos 391 palestinos, según autoridades de salud del territorio.

Israel ha sostenido que sus acciones responden a ataques contra sus soldados y que sus fuerzas han disparado contra palestinos que se acercaron a la llamada “Línea Amarilla”, que separa zonas bajo control israelí del resto de Gaza.

Obstáculos para la segunda fase del alto al fuego

El gobierno israelí ha exigido la devolución de los restos del último rehén, Ran Gvili, como condición para avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego, que contempla el fin del gobierno de Hamás y la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

 


