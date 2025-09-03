Cerrar X
Internacional

Hamás reitera su disposición a un acuerdo y liberación de rehenes

A pesar de estar abiertos y a disposición de llegar a un acuerdo, Israel afirmó que el grupo palestino 'no aportan nada nuevo' en su discurso

Hamás reitera su disposición a aceptar llegar un "acuerdo integral" para poner fin a la guerra en Gaza.

A través de un comunicado, el grupo palestino reiteró al Gobierno de Israel que se encuentra a disposición de llegar a un pacto, por lo espera una respuesta por parte de su administración.

También, reafirmó su aprobación a una administración "independiente y tecnocrática" que gestione los asuntos de Gaza y asume sus responsabilidades en todos los ámbitos.

En respuesta, Israel envió un comunicado para afirmar que las palabras del grupo palestino "no aportaban nada bueno", debido a que ellos acordaron poner fin a la guerra si se cumplían los cinco puntos establecidos en las mediaciones, entre los que se encuentra la liberación de 48 rehenes en Gaza.

Recordemos que desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, 63,746 personas murieron a causa de los ataques de Israel contra el enclave. 


