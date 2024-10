Harris critica a Trump por desinformar sobre los huracanes

Kamala Harris aprovechó su presentación del domingo frente a una audiencia de mayoría negra en una iglesia de Carolina del Norte para criticar a Donald Trump por difundir desinformación sobre la respuesta del gobierno federal ante los recientes huracanes, mientras que el presidente Joe Biden visitó Florida por segunda ocasión en lo que va del mes con el fin de evaluar los daños que dejaron.

La candidata presidencial demócrata no mencionó el nombre de Trump, pero él figura entre los personajes más conocidos que han promovido declaraciones falsas sobre la respuesta del gobierno de Biden a la devastación causada por los huracanes Milton y Helene. Florida resultó afectada por las dos tormentas, aunque Helene también dejó daños en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, mientras que Milton se abrió paso hacia el Atlántico.

Harris pronunció sus declaraciones desde el Centro Cristiano Koinonia, donde habló de los “héroes” en todos lados que ayudan a los residentes sin importar su inclinación política.

“Sin embargo, iglesia, hay quienes no actúan con espíritu comunitario, y hablo de aquellos que literalmente no hablan con la verdad, que le mienten a la población que trabaja duro para ayudar a las personas necesitadas, difundiendo desinformación cuando lo que se requiere son la verdad y los hechos”.

“El problema con todo esto, más allá de lo obvio, es que complica las cosas para hacerle llegar a los habitantes información vital si se les hace creer que no pueden confiar en nadie”, declaró la vicepresidenta. “Y eso es lo más doloroso de todo, que a aquellos que están necesitados se les ha convencido de alguna manera que hay fuerzas que trabajan en su contra, de tal forma que no quieren buscar ayuda”.

Harris declaró que hay quienes tratan de “sacar cierto provecho para sí mismos, sacar provecho político con la adversidad de las personas, y eso es inadmisible”, subrayó. “No es el momento para incitar miedo. No está bien hacer que la gente se sienta sola”.

“Eso no es lo que hacen los líderes, como es bien sabido, durante las crisis”, añadió.

Trump realizó una serie de afirmaciones falsas después del impacto de Helene a finales de septiembre, como haber dicho que Washington retenía intencionalmente la distribución de ayuda para los republicanos necesitados en el sureste del país. El exmandatario afirmó falsamente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se había quedado sin fondos para apoyarlos porque había invertido en programas de ayuda a inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos.

Promovió esos argumentos en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News, donde afirmó que la respuesta de la Casa Blanca fue “completamente terrible” y reiteró sus señalamientos sobre los dólares de la FEMA. “Salió de ahí y todo el mundo lo sabía”, declaró Trump en una entrevista realizada el jueves y transmitida el domingo.

Antes de que Harris pronunciara su discurso en la iglesia, Biden hizo un recorrido en helicóptero por las zonas afectadas entre Tampa y St. Pete Beach en la costa occidental de Florida. Desde el aire pudo ver el domo destrozado del Tropicana Field, casa de los Rays de Tampa Bay de las Grandes Ligas. Ya en tierra, el presidente pudo observar muebles empapados y apilados afuera de residencias inundadas. Algunas viviendas se vinieron abajo.

El mandatario expresó su agradecimiento por el hecho de que el paso de Milton no fue tan grave como lo habían anticipado las autoridades, pero de todas formas fue un evento “cataclísmico” para muchas personas, incluidas aquellas que perdieron objetos personales irremplazables. También elogió a los cuerpos de emergencia, algunos de los cuales viajaron desde Canadá.

“Es en momentos como estos que nos unimos para cuidar uno del otro, no como demócratas o republicanos, sino como estadounidenses”, dijo Biden después de recibir un informe de las autoridades locales, estatales y federales y reunirse con algunos residentes y rescatistas. “Somos un Estados Unidos, un Estados Unidos”.

Harris inició su segundo día de visita en Carolina del Norte con un evento en el centro cristiano de Greenville, parte de las labores de su equipo de campaña para atraer a la comunidad religiosa de raza negra antes de las elecciones del 5 de noviembre.

La vicepresidenta se presentó posteriormente ante cerca de 7.000 simpatizantes en un evento en la arena de la Universidad del Este de Carolina, donde insinuó que el equipo de campaña de Trump ha impedido que el expresidente dé a conocer sus registros médicos o se presente en un nuevo debate contra ella porque podrían tener “miedo de que el pueblo se dé cuenta que él es demasiado débil e inestable”.

Sus presentaciones en Carolina del Norte marcan el inicio de una semana en la que trabajará para apuntalar su respaldo entre los votantes de raza negra, un grupo clave para el Partido Demócrata. La vicepresidenta cuenta con la participación de la comunidad negra en estados muy competidos como Carolina del Norte para ayudarla a derrotar a Trump, quien se ha concentrado en el electorado masculino de diversas razas y, en particular ha intentado lograr avances entre los varones de raza negra.

Harris se presentará el martes en Detroit para un evento en vivo con Charlamagne tha God, una importante figura mediática entre la comunidad de raza negra.

Los votantes negros tienen una opinión abrumadoramente favorable de Harris y negativa sobre Trump, a pesar de los intentos del expresidente por atraer a los votantes no blancos, según una encuesta reciente de The Associated Press-Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos. Pero el sondeo también demuestra que muchos votantes negros no están seguros de si Harris mejorará el país en general o las vidas de ellos.

Biden visita Florida

En Florida, donde Biden visitó la región de Big Bend el 3 de octubre tras el paso de Helene, el presidente anunció una inyección de 612 millones de dólares para seis proyectos del Departamento de Energía en zonas afectadas por el huracán, con el fin de reforzar la red eléctrica del estado. Los fondos incluyen 47 millones de dólares para la empresa Gainesville Regional Utilities y otros 47 millones para Switched Source, en una asociación con Florida Power and Light.

