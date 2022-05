Hijos del expresidente de Panamá reciben tres años de cárcel

Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron sentenciados este viernes a tres años de prisión acusados de lavar millones de dólares en sobornos.

Durante una larga audiencia en la corte del distrito este de Brooklyn, los abogados de Luis Enrique Martinelli Linares, de 40 años, y Ricardo Martinelli Linares, de 42, dijeron que éstos simplemente siguieron las instrucciones de su progenitor y al poco tiempo se dieron cuenta de que se trataba de dinero sucio.

El juez Raymond Dearie los sentenció después de que Estados Unidos los acusara de conspirar para lavar aproximadamente 28 millones de dólares que pagó Odebrecht en sobornos a un alto funcionario en Panamá que es pariente cercano de los acusados, pero que no ha sido identificado por los fiscales.

Los abogados de los hermanos, sin embargo, lo han identificado claramente como su padre, el expresidente.

Según los fiscales, los hermanos sirvieron de 'intermediarios' entre Odebrecht y el funcionario panameño para beneficiar a este último con los sobornos.

El alto funcionario en Panamá lo fue desde 2009 hasta 2014, según la fiscalía. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá en el mismo periodo.

Su administración se caracterizó por un rápido crecimiento económico empañado por denuncias de corrupción.

Los hermanos Martinelli Linares, extraditados desde Guatemala el año pasado, aseguraban que deberían ser dejados en libertad porque ya cumplieron dos años en prisión, están colaborado con las autoridades estadounidenses y han pagado cada uno 19 millones de dólares de los sobornos a las autoridades estadounidenses.

Además, enfrentan cargos de corrupción por el mismo caso en Panamá, al igual que su padre.

La fiscalía en Nueva York había pedido un mínimo de nueve años para los hijos del expresidente mientras que éstos pedían quedar en libertad. Debido a que ambos ya llevan 23 meses en prisión, podrían quedar en libertad en menos de un año por buena conducta.

Ambos hermanos hablaron antes de que el juez emitiera su sentencia y pidieron perdón al pueblo panameño y a su familia. Vestido en un uniforme de preso color caqui, Luis Enrique Martinelli habló de cuando su padre ganó la presidencia de Panamá y depositó su confianza en él para que éste dirigiera la cadena de supermercados de la familia.

En ese momento, aproximadamente en el año 2009, el expresidente al parecer les pidió a sus hijos que abrieran las cuentas para depositar el dinero de Odebrecht.

"No sabía que mi promoción (en la cadena de supermercados) venía con cierta condiciones. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. No había marcha atrás", dijo Martinelli Linares.