CDC_EUA_821e8e68ba
Internacional

Hombre de Washington muere por rara cepa de gripe aviar

Funcionarios de salud dineron que monitorearán a cualquiera que haya estado en contacto con el hombre, aunque no hay evidencia de transmisión entre personas

  • 21
  • Noviembre
    2025

Un hombre del estado de Washington es presumiblemente la primera persona en morir por una rara cepa de gripe aviar, pero los funcionarios de salud estatales dijeron el viernes que el riesgo para el público es bajo.

El hombre, un adulto mayor con problemas de salud subyacentes, estaba siendo tratado por una gripe aviar llamada H5N5 después de convertirse aparentemente en el primer humano conocido infectado por esta cepa, según un comunicado del Departamento de Salud del Estado de Washington.

El hombre del condado de Grays Harbor, a unos 125 kilómetros (78 millas) al suroeste de Seattle, tenía aves de corral domésticas en su jardín trasero que habían estado expuestas a aves silvestres, dijeron los funcionarios de salud.

"El riesgo para el público sigue siendo bajo", asevera el comunicado de los funcionarios de salud estatales. "Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo a influenza aviar".

CDC EUA

Los funcionarios de salud indicaron que monitorearán a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el hombre, pero que "no hay evidencia de transmisión de este virus entre personas".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron hace unos días un comunicado sobre la infección que decía que no había información que indicara "que el riesgo para la salud pública haya aumentado como resultado de este caso".

No se cree que el H5N5 sea una amenaza mayor para la salud humana que el virus H5N1, el cual fue responsable de una ola de 70 infecciones reportadas en personas en Estados Unidos en 2024 y 2025. La mayoría de esos casos han sido enfermedades leves en trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

La distinción entre H5N5 y H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada y en fomentar su propagación a las células circundantes.


Comentarios

Etiquetas:
